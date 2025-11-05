Xây dựng Đà Nẵng trở thành “thành phố biển thông minh - thành phố tăng trưởng xanh bền vững của Việt Nam”

Ngày 5/11, tại Đà Nẵng, Học viện Ngoại giao phối hợp Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Biển đông quốc gia với chủ đề “Hợp tác khoa học công nghệ: Động lực thúc đẩy phát triển biển xanh, bền vững”.

Phát biểu tại hội thảo, TS. Nguyễn Đức Toàn - Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết, thế kỷ XXI là thế kỷ của đại dương. Việt Nam có tiềm năng, lợi thế đặc biệt để phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường và an ninh quốc gia.

Kinh tế biển đã được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những động lực tăng trưởng chiến lược, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ xanh và hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường biển và suy giảm đa dạng sinh học đang là thách thức toàn cầu, quản lý tổng hợp biển và giải pháp xanh chính là “chìa khóa” để Việt Nam khai thác hiệu quả tiềm năng biển, đồng thời khẳng định vai trò là quốc gia biển có trách nhiệm. Trong thời gian tới, cần tăng cường hợp tác quốc tế trong chuyển giao công nghệ, thiết lập cơ chế tài chính đại dương để huy động nguồn lực từ các ngành kinh tế biển, tái đầu tư cho môi trường và cộng đồng ven biển.

“Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân Việt Nam”, ông Nguyễn Đức Toàn nhấn mạnh.

Đại biểu tham dự Hội thảo Biển đông quốc gia với chủ đề “Hợp tác khoa học công nghệ: Động lực thúc đẩy phát triển biển xanh, bền vững”. Ảnh: PT

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh, sau sáp nhập, với quy mô, vị trí và tiềm lực mới, Đà Nẵng bây giờ là một vùng động lực biển của miền Trung, là điểm kết nối chiến lược trên trục Biển Đông - Tây Nguyên - ASEAN; là trung tâm tiếp nhận, chia sẻ và lan tỏa tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo liên quan đến biển, Đà Nẵng có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển quốc gia.

Nghị quyết số 43-NQ/TW, Bộ Chính trị đã giao thành phố Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á, là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ; thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế, cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: PT

“Với vai trò là đô thị động lực của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, những năm qua Đà Nẵng đã nỗ lực không ngừng trong việc phát huy tiềm năng biển, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ để phát triển các ngành kinh tế biển theo hướng kinh tế xanh và bền vững.

Trong đó, kinh tế biển tiếp tục tăng trưởng ổn định, chất lượng phát triển được nâng lên theo hướng công nghệ, đổi mới sáng tạo, giá trị gia tăng cao; đô thị biển thông minh đang hình thành rõ nét.

Hệ thống hạ tầng ven biển - cảng biển - sân bay - đường cao tốc - logistics - công nghệ cao đã tạo thành hệ thống kết nối liên hoàn và liên vùng mạnh mẽ. Nhiều khu vực nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao, công nghệ thông tin tập trung đã phát huy vai trò, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghệ biển bước đầu.

Trong đó, công viên phần mềm Đà Nẵng là nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo công nghệ biển. Chỉ số bảo vệ môi trường - PEPI của thành phố luôn đạt mức tốt và thuộc tốp đầu của cả nước, hướng tới mục tiêu “Thành phố Môi trường năm 2030””, ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong một lần kiểm tra, khảo sát tại khu vực biển ở Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là Đà Nẵng. Ảnh: T.H

Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết thêm, trong những năm qua, với sự nổ lực của toàn hệ thống chính trị, thành phố Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, phát huy tốt vai trò động lực của khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển trong bối cảnh toàn cầu hóa, đồng thời phù hợp dư địa của thành phố sau sáp nhập, trong thời gian đến, Đà Nẵng tập trung phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, kiểm soát khai thác tài nguyên trong khả năng phục hồi của hệ sinh thái biển.

Trong đó, chú trọng đầu tư hạ tầng du lịch, ưu tiên đầu tư các khu du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao; xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch biển Đà Nẵng đẳng cấp quốc tế, có sự kết nối với các tuyến du lịch trong vùng và khu vực; phát triển Đà Nẵng trở thành một trung tâm kinh tế biển, hướng đến hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics, tăng cường liên kết vùng và quốc tế; phát triển đội tàu vận tải biển hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ, tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng vận tải quốc tế…

Những cảng biển lớn được đầu tư tại Đà Nẵng nhằm phục vụ giao thương hàng hóa lớn đi quốc tế. Ảnh: T.H

“Đặc biệt, tăng cường bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học biển; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng chống thiên tai. Trong đó phục hồi các hệ sinh thái, đặc biệt là các rạn san hô, thảm cỏ biển; cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường biển. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai, động đất, sóng thần, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Đà Nẵng phấn đấu xây dựng trở thành “thành phố biển thông minh - thành phố tăng trưởng xanh bền vững của Việt Nam”. Ảnh: Đ.T

Và nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thu hút các nhà đầu tư có công nghệ, trình độ quản lý tiên tiến; tranh thủ sự hỗ trợ quốc tế để phát triển nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế biển. Đổi mới, sáng tạo, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, đẩy nhanh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu số về biển, đảo.

Chúng tôi kêu gọi cộng đồng khoa học, các tập đoàn công nghệ toàn cầu, doanh nghiệp đầu tư chiến lược cùng đồng hành, chia sẻ tri thức, nguồn lực và giải pháp để cùng Đà Nẵng tạo ra những ngành nghề, sản phẩm, công nghệ biển tầm quốc tế; xây dựng Đà Nẵng trở thành “thành phố biển thông minh - thành phố tăng trưởng xanh bền vững của Việt Nam và khu vực””, ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh.