Theo báo cáo mới công bố của HSBC, bên cạnh dự đoán tài khoản vãng lai của Việt Nam có khả năng sẽ thâm hụt trong năm 2021, thử thách, khó khăn nhất Việt Nam từng gặp phải là chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Do bối cảnh thay đổi, đây là lúc đánh giá lại tình hình tài khoản vãng lai của Việt Nam.

HSBC nhận định, trong bối cảnh giãn cách kéo dài, Việt Nam - "nhà vô địch thương mại" một thời – đã có hai quý thâm hụt thương mại liên tiếp trong Quý 2 và Quý 3. Tin tốt là động lực tăng trưởng bên ngoài đã hoạt động trở lại sau khi mở cửa nền kinh tế từ 1/10.

"Mặc dù chúng tôi vẫn kỳ vọng năm nay có thặng dư thương mại nhưng nhiều khả năng thặng dư không đủ lớn để bù đắp cho thâm hụt trong dịch vụ và thu nhập chính. Chúng tôi dự báo mức thâm hụt tài khoản vãng lai sẽ ở mức 0,5% GDP" các chuyên gia HSBC dự báo.

Báo cáo cũng nhấn mạnh, bức tranh kinh tế của Việt Nam không chỉ toàn màu xám. Lượng kiều hối gửi về đều đặn từ cộng đồng rất động người Việt ở hải ngoại là một trong những điểm sáng. Bất chấp đại dịch, trong năm 2021, Việt Nam vẫn là nước nhận kiều hối cao thứ ba ở châu Á với tổng giá trị chuyển về đạt 18 tỷ USD, chỉ đứng sau Trung Quốc và Philippines. Trong những giai đoạn như hiện nay, kiều hối ổn định là nguồn hỗ trợ có giá trị cho tài khoản vãng lai của Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, cán cân thương mại của Việt Nam nhiều khả năng sẽ có thặng dư trong Quý 4 sau khi nền kinh tế mở cửa trở lại từ 1/10. Xuất khẩu tháng 11 tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là nhờ tăng trưởng mạnh mẽ mặt hàng điện thoại thông minh (tăng 23% so với cùng kỳ năm trước) và máy móc (tăng 29% so với cùng kỳ năm trước). Hiệu ứng cơ sở thuận lợi phần nào lý giải cho mức tăng trưởng cao đáng ngạc nhiên, hoạt động xuất khẩu cũng đã trở lại mức trước khi biến chủng Delta xuất hiện.

Trong nhóm những ngành hàng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, dệt may đã dần hồi phục (tăng 25% so với cùng kỳ năm trước) còn da giày thì chưa (giảm 14% so với cùng kỳ năm trước). Trong tháng 10 và 11, cán cân thương mại đat thặng dư cộng dồn 2,8 tỷ USD sau hai quý thâm hụt liên tiếp và góp phần đẩy thặng dư thương mại của cả năm tính đến thời điểm này lên mức 0,9 tỷ USD (Biểu đồ 3).

Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta thấy năm 2021 có thặng dư thương mại, mức độ thặng dư này không có khả năng bù đắp được thâm hụt chính và thâm hụt dịch vụ. Ngoài ra, lượng FDI duy trì ổn định nhiều khả năng sẽ thúc đẩy mở rộng thương mại trong tương lai của Việt Nam.

"Do vậy, chúng tôi dự đoán tài khoản vãng lai sẽ thâm hụt nhẹ vào khoảng 0,5% GDP trước khi đạt thặng dư khiêm tốn tương đương 2,3% GDP trong năm 2022",chuyên gia HSBC cho hay.

Cũng theo HSBC, những biến động trong ngắn hạn là khó tránh khỏi trong bối cảnh Việt Nam vẫn còn đang trong cuộc chiến ứng phó với tình trạng số ca mắc mới mỗi ngày tăng trở lại và khó khăn do thiếu hụt lao động trầm trọng.

Ưu tiên lúc này của các nhà làm chính sách là lấy lại đà tăng trưởng và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài. Nhiệm vụ cấp thiết nhất là làm sao kiểm soát được đợt bùng dịch Covid-19 thứ năm, đồng thời đưa ra những chế độ đãi ngộ phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút công nhân trở lại nhà máy làm việc an toàn, ổn định.