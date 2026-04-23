Chủ tịch TP.Huế yêu cầu siết quản lý tài sản công, xử lý nghiêm sai phạm

Chủ tịch UBND TP.Huế vừa ban hành chỉ thị về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công năm 2026.

Theo nội dung chỉ thị, thời gian qua việc quản lý, sử dụng tài sản công tại một số cơ quan, đơn vị ở TP.Huế vẫn còn mang tính thủ tục, chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả khai thác tài sản ở nhiều nơi còn hạn chế. Đặc biệt, việc xử lý tài sản công sau sắp xếp lại cơ quan, tổ chức, đơn vị vẫn là khâu dễ phát sinh bất cập nếu thiếu giám sát, minh bạch.

TP.Huế siết quản lý công sản sau sắp xếp bộ máy, sai phạm sẽ bị xử lý trách nhiệm.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND TP.Huế yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND các phường, xã phải tự tổ chức giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị trực thuộc.

Trách nhiệm quản lý tài sản công sẽ được gắn trực tiếp với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm tài sản nhà nước được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định và phát huy hiệu quả cao nhất.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP.Huế giao Thanh tra thành phố, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra chuyên đề đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công; đồng thời kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang được giao quản lý tài sản công trên địa bàn.

Không chỉ dừng ở kiểm tra hồ sơ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu sau thanh tra phải xử lý dứt điểm tồn tại. Các cơ quan, đơn vị liên quan phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ kết luận, kiến nghị sau thanh tra; trường hợp chậm khắc phục hoặc cố tình không chấp hành sẽ bị xem xét trách nhiệm theo quy định.

Đặc biệt, chỉ thị nêu rõ việc phối hợp với Sở Nội vụ để xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ, công chức có sai phạm trong quản lý tài sản công. Nếu vụ việc vượt thẩm quyền, các cơ quan chức năng phải báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo xử lý đúng quy định pháp luật.

Một điểm đáng chú ý khác là các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp từ việc sử dụng tài sản công sai mục đích, cho thuê trái phép, liên doanh liên kết không đúng đề án được phê duyệt hoặc làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ nhà nước giao đều phải nộp lại. Kết quả thanh tra, số tiền thu hồi và việc thực hiện kết luận thanh tra phải gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND TP.Huế và Bộ Tài chính khi có yêu cầu.

Chủ tịch UBND TP. Huế cũng yêu cầu xử lý nhanh quỹ nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Các trụ sở không còn nhu cầu sử dụng sẽ được ưu tiên chuyển đổi công năng thành cơ sở y tế, trường học, thiết chế văn hóa, công viên, cây xanh, bãi đỗ xe công cộng hoặc khai thác theo quy định để tránh bỏ hoang, xuống cấp.

Chủ tịch UBND TP.Huế cũng nhấn mạnh quan điểm hạn chế tối đa mua sắm mới, xây dựng hoặc cải tạo trụ sở khi ngân sách còn khó khăn, ưu tiên tận dụng cơ sở vật chất hiện có. Các đơn vị phải chịu trách nhiệm về sự cần thiết và hiệu quả khi quyết định chi ngân sách cho tài sản công.