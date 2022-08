IDICO (IDC) chốt quyền tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền tỷ lệ 20%

Với gần 330 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính IDICO sẽ chi khoảng 660 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này.

Tổng công ty IDICO (HNX: IDC) thhông báo ngày 22/8 là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/8.

Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 6/9. Với gần 330 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính IDC sẽ chi khoảng 660 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này.

Trước đó, IDICO vừa phát hành gần 30 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2021 để nâng số lượng cổ phiếu sau phát hành lên 330 triệu đơn vị.

Tại ĐHĐCĐ năm 2022, IDICO đã thông qua kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 40% (30% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu). Theo đó, sau lần này còn đợt chia cổ tức với tỷ lệ 20%.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2022, IDICO ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.308 tỷ đồng, tăng 162% so với cùng kỳ năm 2021; lãi sau thuế báo lãi tăng 460% (gấp 5,6 lần) so cùng kỳ lên 1.467,3 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận công ty mẹ đạt 1.462,5 tỷ đồng, tăng 531% (gấp 6,3 lần) so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 6 tháng, Tổng Công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.981 tỷ đồng, tăng 115% so với cùng kỳ; lãi sau thuế tăng 410% lên 1.751 tỷ đồng; lãi sau thuế công ty mẹ đạt 1.682 tỷ đồng.

Theo kế hoạch giai đoạn 2022 - 2026 mà IDICO đã trình ĐHCĐ 2022, Công ty đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng 2 chữ số, trong đó doanh thu tăng trưởng trung bình 23% và lợi nhuận tăng trưởng khoảng 21% trong suốt giai đoạn này.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/8, cổ phiếu IDC tăng 2,09% lên 63.400 đồng/cp.