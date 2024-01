Khách du lịch đến Huế trong tháng 1 đạt 308.000 lượt, tăng 25,4% so với cùng kỳ

Trong tháng 1, lượng khách du lịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế ước đạt 308.000 lượt, tăng 25,4% so với cùng kỳ; doanh thu từ du lịch ước đạt 595 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ.

Ngày 31/1, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trong tháng 1, lượng khách du lịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế ước đạt 308.000 lượt, tăng 25,4% so với cùng kỳ; doanh thu từ du lịch ước đạt 595 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 78,6 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 65 triệu USD, tăng 76,7% so với cùng kỳ.

Tàu du lịch Celebrity Solstice chở theo 2.700 du khách đến từ Anh, Pháp, Mỹ, Canada… cập cảng Chân Mây ở tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 7/1/2024.

Tính đến 31/1/2024, toàn tỉnh có 55 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 578 tỷ đồng, tăng 1,9% về lượng và gấp 3,5 lần về vốn so với cùng kỳ.

Trong tháng này, tỉnh đã cấp phép cho 3 dự án cấp mới trong Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh với tổng vốn đầu tư 385,1 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh tăng vốn đầu tư 1 dự án với vốn tăng thêm 70,8 tỷ đồng.

Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh trong tháng 1 ước tăng 7,1% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 7,9%. Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ như: Bia, tôm đông lạnh, xi măng, điện thương phẩm...

Về lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, tổng đàn gia súc, gia cầm có dấu hiệu khởi sắc. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 2.324 tấn (tăng 51 tấn so với cùng kỳ), trong đó khai thác biển ước đạt 1.675 tấn (tăng 35 tấn). Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng ước đạt hơn 30.800 m3, tăng 380 m3 so với cùng kỳ...