“Khách nội địa là động lực tăng trưởng chủ đạo của ngành du lịch năm 2021”

Theo lãnh đạo Savills, kể cả khi đường bay thương mại quốc tế được kết nối trở lại với một số quốc gia, chủ đầu tư cũng không nên quá kỳ vọng vào sự phục hồi ngay lập tức từ thị trường khách quốc tế.

Phát biểu tại chuỗi sự kiện "Meet the Experts – Hội ngộ Chuyên gia" lần thứ 9, tổ chức vào tháng 10/2020, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Việt Nam cho biết: Chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều gói kích cầu và cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiệu thuận lợi cho các chuyên gia và nhà đầu tư làm việc, đầu tư và tìm kiếm cơ hội hợp tác ở Việt Nam.



Năm 2019, Việt nam đã đón hơn 18 triệu lượt khách quốc tế và 85 triệu lượt khách nội địa; du lịch đóng góp 32,8 tỷ USD cho nền kinh tế quốc gia, tương đương 9,2% GDP. Tuy nhiên, đến tháng 3 năm 2020, toàn bộ hoạt động du lịch quốc tế bị ngưng trệ. Nhờ vào việc phát động các chiến dịch: "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" và "Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn", du lịch Việt Nam đã đạt kết quả ấn tượng trong ba tháng (từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020) với số lượng khách nội địa tăng trưởng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2019.



Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels Châu Á Thái Bình Dương đánh giá, ngành du lịch Việt Nam đã trải qua những biến động lớn trong thời gian qua. Một số khách sạn thậm chí hoạt động với tỷ lệ lấp đầy ở mức một chữ số.



Việc tái bùng phát dịch Covid-19 ở Đà Nẵng trong Tháng Bảy đã khiến nhiều địa điểm du lịch nhận được yêu cầu hủy phòng, kéo theo sự sụt giảm công suất của toàn thị trường. Tỷ lệ lấp đầy trung bình của các khách sạn phân khúc cao cấp trong Tháng Tám chỉ đạt dưới 20%, tương ứng mức sụt giảm gần 75% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận công suất ở mức 14% và Hà Nội là 24%. Ngoài ra, trong 8 tháng đầu năm 2020, giá phòng trung bình giảm 10% so với cùng kỳ năm 2019, gây thiệt hại đáng kể cho hầu hết các chủ sở hữu khách sạn.



Tuy nhiên, nhờ vào các biện pháp ứng phó với đại dịch hiệu quả của Chính Phủ, nhu cầu du lịch nội địa đang dần khôi phục trở lại. Các khách sạn và khu nghỉ dưỡng vẫn nhận được yêu cầu đặt phòng cho Tháng Chín và Mười, mở đầu cho quá trình hồi phục sau làn sóng Covid-19 thứ hai.

Theo ông Mauro, kể cả khi đường bay thương mại quốc tế được kết nối trở lại với một số quốc gia, chủ đầu tư cũng không nên quá kỳ vọng vào sự phục hồi ngay lập tức từ thị trường khách quốc tế. Có thể sẽ có nhu cầu du lịch xuất ngoại từ nhóm khách cá nhân hoặc nhóm nhỏ, nhưng phần lớn du khách, đặc biệt là nhóm khách đoàn và khách gia đình sẽ cần thêm thời gian để đánh giá mức độ an toàn trước khi quyết định du lịch trở lại.



Bên cạnh sự chững lại của mảng lưu trú, các lĩnh vực liên quan đến du lịch cũng bị ảnh hưởng, mang đến nhiều thử thách trong quá trình hồi phục, thậm chí khi nguồn cầu quay trở lại.



Dù vậy, Giám đốc Savills Hotels Châu Á Thái Bình Dương vẫn đánh giá ngành du lịch Việt Nam sẽ hồi phục nhanh hơn các quốc gia khác nhờ vào yếu tố an toàn, khoảng cách gần với các nguồn du khách lớn và đà tăng trưởng tốt trong quá khứ.

Ông Mauro cũng nhận định: "Năm 2021 được dự kiến sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức cho ngành Bất động sản nghỉ dưỡng và nguồn khách nội địa sẽ là động lực tăng trưởng chủ đạo của du lịch toàn cầu, bao gồm cả thị trường Việt Nam. Đây cũng là một cơ hội tốt vì Việt Nam có nguồn khách nội địa lớn, chiếm 82,5% tổng lượt khách trong năm 2019."



Đối tượng khách nội địa, đặc biệt là thế hệ trẻ (millennial và Gen Z) ngày càng yêu thích xu hướng du lịch trải nghiệm. Và ông Mauro tin rằng nếu các khách sạn & Resort biết nắm bắt cơ hội, mang đến những gói dịch vụ với mức giá hợp lý thì sẽ khai thác được nguồn khách nội địa tiềm năng này. Đây cũng là cơ hội để khách nội địa, khách nước ngoài đang sinh sống hoặc làm việc tại Việt Nam được trải nghiệm những sản phẩm mới hoặc khám phá những thị trường mới. Đặc biệt những địa điểm có thể thuận tiện tiếp cận bằng xe như Hồ Tràm, Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt có ưu thế trở thành địa điểm nghỉ dưỡng cuối tuần yêu thích của những du khách ngại di chuyển bằng đường hàng không.