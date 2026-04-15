Khám phá bí quyết giúp trang trại nấm thông minh Trung Quốc tăng năng suất gấp 50 lần

Một công nhân kiểm tra những cây nấm tươi vừa thu hoạch tại trang trại của Công ty Công nghệ Sinh học Chengdu Finc ở tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh do CHINA DAILY cung cấp

“Trước đây, người ta nghĩ nông nghiệp phải phụ thuộc vào thời tiết. Ở đây, nó phụ thuộc vào dữ liệu", ông Feng, quản lý nhà máy của Chengdu Finc Biotechnology Co, một trong những trang trại nấm thông minh lớn nhất thế giới, chia sẻ.

Nông nghiệp không còn “trông trời, trông đất”

Hợp tác với Huawei, doanh nghiệp này đã xây dựng một nền tảng quản lý số hóa toàn diện, kết nối các phân xưởng thông qua Internet vạn vật (IoT), cho phép phân tích dữ liệu lớn và điều chỉnh vận hành một cách tự động.

Hệ thống có thể giám sát và kiểm soát hơn 100 thông số theo thời gian thực - từ nhiệt độ, độ ẩm đến nồng độ CO2. Nhờ đó, bất kể bên ngoài mưa, tuyết hay mưa đá, nấm vẫn sinh trưởng ổn định trong môi trường khép kín.

“Chuyển đổi số giúp nâng cao chất lượng, tăng sản lượng và giảm chi phí”, ông Feng cho biết.

Hiện mỗi phòng nuôi trồng có thể sản xuất khoảng 25 tấn nấm trong chu kỳ 21 ngày. Toàn trang trại có 90 phòng hoạt động quanh năm, với sản lượng tối đa hơn 35.000 tấn/năm.

Hiệu suất đất “phi thường”

Hiệu quả sử dụng đất của mô hình này được đánh giá là vượt trội. Trên diện tích chỉ 13,3 ha, trang trại có thể tạo ra sản lượng tương đương 667 ha đất nông nghiệp truyền thống.

Trong khu đóng gói, nấm tươi di chuyển trên băng chuyền, được phân loại và đóng gói trước khi đưa ra thị trường. Một phần phục vụ các siêu thị nội địa, phần lớn hướng tới xuất khẩu.

Từ Thành Đô ra thế giới trong 7 ngày

Những thùng nấm bạch tuyết từ Thành Đô được vận chuyển qua Chengdu International Railway Port, đi thẳng tới các thị trường như Hà Lan hay Việt Nam bằng tàu lạnh quốc tế.

“Ngay từ đầu, chúng tôi đã hướng tới thị trường toàn cầu”, ông Feng nói, nhấn mạnh lợi thế của Thành Đô như một trung tâm logistics kết nối Trung Quốc với châu Âu và châu Á.

Trước đây, nấm xuất khẩu sang Đông Nam Á bằng đường biển mất gần một tháng. Hiện nay, vận chuyển bằng đường sắt chỉ mất 7 ngày - yếu tố then chốt với sản phẩm có hạn sử dụng chỉ khoảng 40 ngày.

Theo số liệu chính thức, đến cuối năm ngoái, cảng đường sắt quốc tế Thành Đô đã giúp kết nối hơn 130 thành phố trên toàn cầu, mở rộng tới châu Âu, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á.

Hiện sản phẩm của trang trại đã có mặt tại 57 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó khoảng 70% được xuất khẩu sang các thị trường lớn như Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Mỹ và Liên minh châu Âu.

Năm ngoái, lượng nấm xuất khẩu đạt hơn 13.460 tấn, tăng 45% so với năm trước.

Xu hướng chính của nông nghiệp Trung Quốc

Câu chuyện tại Thành Đô phản ánh xu hướng chuyển đổi mạnh mẽ của nông nghiệp Trung Quốc, nơi công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách sản xuất truyền thống.

Theo Viện Nghiên cứu Công nghiệp Thương mại Trung Quốc, quy mô thị trường nông nghiệp thông minh của nước này đã tăng từ 62,2 tỷ nhân dân tệ năm 2020 lên khoảng 105 tỷ nhân dân tệ năm 2024, với tốc độ tăng trưởng trung bình 14%/năm, và dự kiến đạt 120 tỷ nhân dân tệ trong năm 2025.

Tham vọng xây dựng “chuỗi giá trị nấm” hoàn chỉnh

Chính quyền Thành Đô cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp nông nghiệp đô thị như Chengdu Finc mở rộng sản xuất.

Đồng thời, địa phương cũng đầu tư nâng cấp hạ tầng logistics, tăng năng lực lưu trữ, vận chuyển và hệ thống container lạnh, nhằm củng cố vị thế trung tâm trung chuyển quốc tế.

Một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh cho nấm ăn cao cấp -từ nuôi giống, sản xuất thông minh đến logistics lạnh và thương mại quốc tế = đang dần hình thành tại đây.



Nhìn chung, từ một ngành phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nông nghiệp Trung Quốc đang bước vào kỷ nguyên mới, nơi dữ liệu và công nghệ quyết định năng suất và lợi thế cạnh tranh.

Trang trại nấm thông minh ở Thành Đô là minh chứng rõ nét: chỉ với vài chục hecta, có thể tạo ra sản lượng ngang hàng trăm hecta đất truyền thống và đưa sản phẩm đi khắp thế giới trong vài ngày.