Khám sàng lọc khuyết tật miễn phí cho gần 3.000 em nhỏ vùng khó khăn ở Nghệ An

Chương trình được triển khai tại 4 xã gồm Tân An, Tân Phú, Văn Hiến và Thuần Trung, với sự đồng hành của các đơn vị tài trợ cùng đội ngũ y, bác sĩ đến từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị tài trợ và Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng triển khai chương trình khám sàng lọc khuyết tật miễn phí cho gần 3.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: YT

Đối tượng chính là trẻ em trong độ tuổi mầm non, giai đoạn quan trọng để phát hiện sớm các bất thường về sức khỏe và phát triển.

Tại các điểm khám, trẻ được thăm khám toàn diện bởi đội ngũ bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa như tim mạch, ngoại nhi, răng – hàm - mặt, tiết niệu - sinh dục. Không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, các bác sĩ còn trực tiếp tư vấn cho phụ huynh về tình trạng sức khỏe của trẻ, hướng dẫn cách chăm sóc và theo dõi tại nhà, cũng như nhận biết các dấu hiệu bất thường để đưa trẻ đi khám kịp thời.

Giúp tầm soát và phát hiện kịp thời các ca bệnh để có phương án điều trị sớm, giảm thiểu gánh nặng cho gia đình. Ảnh: NA

Qua quá trình sàng lọc, các bác sĩ đã phát hiện 80 trường hợp có dấu hiệu bệnh lý cần can thiệp hoặc theo dõi thêm. Trong đó có 37 trường hợp mắc tim bẩm sinh, gồm 27 em cần được chỉ định phẫu thuật và 10 em cần theo dõi định kỳ.

Ngoài ra, chương trình còn ghi nhận 13 trường hợp khuyết tật vận động, 27 trường hợp dị tật tiết niệu - sinh dục, 2 trường hợp sứt môi, hở hàm ếch và 3 trường hợp lõm lồng ngực.

Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm từ Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Vinh đã trực tiếp thực hiện quy trình thăm khám kỹ lưỡng để tầm soát các dạng khuyết tật phổ biến. Ảnh: NA

Đây đều là những bệnh lý nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách sẽ giúp trẻ cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống, hạn chế biến chứng lâu dài. Tuy nhiên, với nhiều gia đình ở vùng khó khăn, chi phí điều trị vẫn là rào cản lớn.

Sau chương trình, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An sẽ hỗ trợ các gia đình hoàn thiện hồ sơ cần thiết, đồng thời kết nối với các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm để tìm nguồn kinh phí phẫu thuật miễn phí cho các em.

Bên cạnh đó, công tác tư vấn cũng được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức của phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Đây là một phần trong kế hoạch của tỉnh Nghệ An nhằm đảm bảo trên 90% trẻ em dưới 6 tuổi được sàng lọc và can thiệp sớm khuyết tật. Ảnh: NA

BS.CKI Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng đoàn khám của Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh cho biết: “Dù điều kiện thời tiết nắng nóng và việc di chuyển đến các xã vùng sâu còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi điểm đến đều để lại những ấn tượng đặc biệt. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các y, bác sĩ còn cảm nhận rõ sự kỳ vọng của phụ huynh và sự hồn nhiên của các em nhỏ.

Việc phát hiện sớm các bệnh lý không chỉ mang ý nghĩa y khoa mà còn mở ra cơ hội để trẻ được can thiệp kịp thời, từ đó cải thiện sức khỏe và tương lai”.