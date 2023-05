Khang Minh Group (GKM): Chào bán thêm 10,5 triệu cổ phiếu, quý I/2023 lỗ gần 760 triệu đồng

Cổ đông Minh Khang Group đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%; bên cạnh đó, công ty dự kiến chào bán gần 10,5 triệu cổ phiếu trong năm 2023 để tăng vốn hoạt động.

Khang Minh Group trả cổ tức 2022 bằng cổ phiếu

Công ty cổ phần Khang Minh Group (HNX: GKM) vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 19/5 tại Hà Nam.

Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu 440 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế kỳ vọng 52 tỷ đồng, lần lượt tăng 35,4% và 185% (gấp gần 3 lần) so với thực hiện năm 2022.

Năm 2023, Khang Minh Group tập trung 2 ngành cốt lõi:

Với ngành sản xuất nguyên vật liệu xây dựng: Về đá thạch anh Khang Minh, Công ty tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối và showroom trên toàn quốc với sản phẩm chiến lược cầu thang thạch anh đá quý và lát sàn thạch anh đá quý.

Về nhôm Khang Minh, GKM sẽ xây dựng và mở rộng quy mô, ra mắt hệ thông trung tâm sản xuất nhôm Khang Minh, ra mắt hệ cửa nhôm đồng bộ cao cấp top Window và phát triển thị trường cuốn S68DOOR.

Với ngành Bảo hiểm: Tìm kiếm, lựa chọn các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực bảo hiểm.

Về chia cổ tức, Đại hội thông qua chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% và năm 2023 dự kiến 20%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Khang Minh Group.

Cụ thể, về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 100:20 (mỗi cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức nắm giữ 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ tức, 100 quyền nhận cổ tức sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu đang lưu hành gần 26,2 triệu cổ phiếu, theo đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 5,2 triệu cổ phiếu với tổng giá trị phát hành gần 52,4 triệu đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành sau khi phát hành để trả cổ tức năm 2022 là hơn 31,4 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn Công ty tăng lên hơn 314 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty đã trình cổ đông về phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023 và đã được chấp thuận. Thời gian dự kiến sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Cụ thể, Khang Minh Group dự kiến phát hành gần 10,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tổng giá trị chào bán tối đa theo mệnh giá là 104,8 tỷ đồng.

Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết được phân phối tiếp cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Thời gian chào bán dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và sau khi được UBCK chấp thuận, dự kiến trong năm 2023.

Số tiền thu về sau đợt chào bán dự kiến đạt 104,8 tỷ đồng, Công ty sẽ đầu tư 43,4 tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng cho thuê; chi khoảng 61,3 tỷ đồng góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Đá Thạch Anh Khang Minh (công ty con), trong đó trả nợ vay ngân hàng BIDV và VPBank 26 tỷ đồng, bổ sung vốn lưu động 35,3 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của Công ty này sau 2 đợt phát hành dự kiến sẽ tăng lên gần 420 tỷ đồng.

Khang Minh Group báo lỗ gần 760 triệu đồng trong quý I/2023

Trong quý I/2023, GKM ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 45,3 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2022; lợi nhuận sau thuế âm 758 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi 1,3 tỷ đồng.

BCTC hợp nhất của GKM

Giải trình về kết quả này, GKM cho biết do Công ty mẹ không kinh doanh xi măng để tập trung đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê; ngoài ra, do thị trường nhiều biến động nên trong kỳ Công ty đang tập trung xây dựng, chuẩn hóa lại quy trình, chính sách bán hàng. Bên cạnh đó, do đặc thù các công trình đầu năm chưa triển khai nhiều, thường tập trung triển khai vào 2 quý cuối năm 2023 dẫn đến doanh thu và lợi nhuận kỳ này giảm sâu.

Tổng tài sản của Khang Minh Group tính tới 31/3 tăng 5% lên hơn 665 tỷ đồng; tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tăng 91,4% lên 100,6 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng gấp đôi lên gần 104 tỷ đồng.

Tổng nợ vay tăng 10,5% lên 335,4 tỷ đồng, trong đó phần nhiều là nợ ngắn hạn với gần 250 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn tăng 5,2% lên 142,6 tỷ đồng; vay dài hạn giảm nhẹ xuống gần 86 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu hơn 43,2 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu công ty tính tới cuối tháng 3/2023 đạt gần 262 tỷ đồng, trong đó ông Đặng Việt Lê góp 10,7%, Công ty cổ phần Chứng khoán APG góp 19,87%, còn lại là các cổ đông khác.