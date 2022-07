Khánh Hòa: 6 tháng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 2,1 tỷ USD

Tổng số tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu Khánh Hòa là 14.845 bộ, tăng 27,25% so với cùng kỳ. Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt hơn 2,1 tỷ USD, tăng 39,17% so với cùng kỳ

Ngày 15/7, Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, 6 tháng đầu năm, tại đơn vị có 145 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan điện tử, giảm 9,38% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo đó, tổng số tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu là 14.845 bộ, tăng 27,25% so với cùng kỳ. Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt hơn 2,1 tỷ USD, tăng 39,17% so với cùng kỳ. Hàng xuất khẩu chủ yếu là hải sản; hàng dệt may và phụ liệu may, da giày; gỗ và sản phẩm từ gỗ; hạt điều,...

Công ty 584 Nha Trang đang tích cực sản xuất sản phẩm cung cấp cho khách hàng. Ảnh: C.T

Theo Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, hàng nhập khẩu là xăng, dầu các loại; hải sản; sắt, thép và các sản phẩm từ sắt, thép; máy móc, thiết bị, dụng cụ…

Ngoài ra, đơn vị đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 420 lượt phương tiện vận tải (giảm 17,32% so với cùng kỳ năm 2021), với 30.064 lượt hành khách (tăng 28,11%). Đơn vị cũng tiếp nhận và xử lý trên hệ thống quản lý hải quan tự động để xác nhận hàng qua khu vực giám sát hải quan cho 100 lượt tàu biển xuất nhập cảnh và 851 tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu.