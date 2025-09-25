Khánh Hòa: Cuối tháng 9 doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt gần 5.440 tỷ đồng

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, ước tính tháng 9/2025, toàn tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 1,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng gần 16,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, khách quốc tế đạt 506.000 lượt, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm 2024, khách nội địa đạt 714.000 lượt, tăng 3,65%. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch tháng 9 ước đạt gần 5.440 tỷ đồng, tăng hơn 20,9%.

Các du khách tham quan, trải nghiệm du lịch ở vùng núi Khánh Hòa

Tính chung 9 tháng năm 2025, ngành Du lịch Khánh Hòa đón hơn 14,1 triệu lượt khách lưu trú, tăng 16,5% so với cùng kỳ, đạt 89,9% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 4,3 triệu lượt, tăng 18,7% và đạt 79,8% kế hoạch; khách nội địa hơn 9,8 triệu lượt, tăng 15,6% và đạt 95,2% kế hoạch. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 56.540 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 85,1% kế hoạch năm 2025.

Trong quý III/2025, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều sự kiện quy mô lớn được tổ chức thu hút đông đảo du khách như: Giải VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 với hơn 13.000 người tham gia, sự kiện Tiger Bóng đá đường phố kết hợp âm nhạc nghệ thuật tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang).

Các doanh nghiệp du lịch đã khai thác nhiều sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, như: Làng nghề Nha Trang xưa tổ chức show diễn thực cảnh "Ánh sáng huyền thoại", Nhà hát Đó ra mắt Chum show, KDI Holdings tổ chức đêm nhạc La Tiên Show - The Cội tại Quảng trường Trống Đồng (Khu liên hợp Libera Nha Trang, phường Bắc Nha Trang) với gần 7.000 khán giả tham dự,....