Đà Nẵng kiểm tra 3 dự án đô thị của Bách Đạt An, mục tiêu sớm cấp sổ đỏ

Theo báo cáo, Khu đô thị Bách Đạt có quy mô 8,17 ha, tổng vốn đầu tư 49 tỷ đồng, đã được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) điều chỉnh tiến độ thực hiện đến tháng 12/2025. Hiện nay, chủ đầu tư đã triển khai một số hạng mục hạ tầng như san nền, nền đường, móng cấp phối đá dăm, mương thoát nước, vỉa hè trên phần diện tích đã được giao.

Khu đô thị Hera Complex Riverside 2 có quy mô 18,26 ha, tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng, cũng được điều chỉnh tiến độ đến tháng 12/2025. Chủ đầu tư đã cơ bản hoàn tất các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng, song đến nay vẫn chưa được UBND tỉnh giao đất. Dù vậy, doanh nghiệp đã tự chi trả cho một số hộ dân và tổ chức thi công dở dang hạ tầng kỹ thuật, giao thông.

Dự án Khu đô thị Bách Đạt do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Khu đô thị 7B mở rộng có quy mô 19,53 ha, tổng vốn đầu tư 132 tỷ đồng, được điều chỉnh tiến độ đến tháng 12/2025. Chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng nhưng chưa được giao đất, do đó chưa phát sinh nghĩa vụ tài chính. Hiện dự án mới dừng lại ở việc thi công dở dang một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật, giao thông.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng cho biết lãnh đạo thành phố đã thống nhất phân kỳ triển khai nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy tiến độ. Mục tiêu cuối cùng là sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Thực tế cho thấy, tại các dự án đã có thêm một số hạng mục hạ tầng được đầu tư, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cũng có chuyển biến nhất định. Thành phố khẳng định sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để chủ đầu tư và các nhà thầu triển khai dự án, song song với đó là đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND phường Điện Bàn Đông tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, kịp thời giải quyết các kiến nghị để người dân sớm bàn giao mặt bằng. Sở Tài chính được giao phối hợp cùng các sở ngành và chủ đầu tư xúc tiến việc gia hạn tiến độ, điều chỉnh phân kỳ đầu tư phù hợp với quy định.

Cạnh đó, ông Hưng cũng cho hay, chính quyền sẽ tiếp tục tạo điều kiện để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ triển khai. Tuy nhiên, chủ đầu tư cần tập trung nguồn lực, tuân thủ đúng các quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, hoàn thiện hạ tầng, giải phóng mặt bằng để các dự án sớm đưa vào vận hành, cấp sổ đỏ cho người dân.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, thời gian qua nhiều người mua đất nền của Công ty CP Bách Đạt An ở các dự án trên hơn 10 năm qua nhưng chưa nhận được sổ đỏ. Đây là vụ việc khiếu kiện bất động sản kéo dài nhiều năm qua, các cơ quan chức năng đã vào cuộc nhưng hiện tại vẫn còn trên 1.000 người chưa nhận được sổ đỏ.