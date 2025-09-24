Đà Nẵng: Vốn vay ưu đãi dành cho người học ngành STEM, lãi suất chỉ 4,8%/năm

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương hỗ trợ tài chính cho học sinh, sinh viên, học viên thạch sĩ, nghiên cứu sinh theo đuổi các ngành học thuộc khối khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhóm ngành được đánh giá là trụ cột phát triển của nền kinh tế số.

Chương trình cho vay ưu đãi dành cho người học ngành STEM, lãi suất chỉ 4,8%/năm. Ảnh: T.H.

Chương trình cho vay học ngành STEM được thiết kế với nhiều chính sách ưu đãi nổi bật và tính nhân văn sâu sắc: Lãi suất chỉ 4,8%/năm, không yêu cầu tài sản đảm bảo với khoản vay dưới 500 triệu đồng, hỗ trợ toàn bộ học phí, sinh hoạt phí và các chi phí học tập khác (Trong đó chi phí sinh hoạt phí và học tập khác tối đa 5 triệu đồng/tháng).

Đối tượng thụ hưởng là học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh đang theo học các ngành STEM tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Phát biểu tại buổi giải ngân, ông Lê Văn Bình – Phó phòng nghiệp vụ tín dụng của NHCSXH thành phố Đà Nẵng cho biết: Việc triển khai chương trình cho vay học ngành STEM là một bước tiến quan trọng nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho tất cả người học đang theo đuổi các ngành học thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học – những lĩnh vực then chốt cho sự phát triển trong tương lai. Chương trình không giới hạn đối tượng theo hoàn cảnh kinh tế, mà tập trung hỗ trợ đúng ngành học, đúng mục tiêu. NHCSXH cam kết đồng hành cùng người học trong suốt quá trình vay vốn và học tập, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong thời đại số.

Quang cảnh tại điểm giao dịch Thuận Phước, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Theo ông Bình, chương trình cho vay ưu đãi cho người học các ngành STEM không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước đối với sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây sẽ là động lực mạnh mẽ để thế hệ tri thức trẻ yên tâm học tập, nghiên cứu và đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong thời đại số.



Đến nay, Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng đã giải ngân cho 3 sinh viên (Cẩm Lệ, Hải Châu, Duy Xuyên) theo học ngành STEM, với tổng số tiền 220 triệu đồng.

Được biết, Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát hồ sơ, để đảm bảo nguồn vốn ưu đãi đến tay các sinh viên học ngành STEM một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm vinh dự của NHCSXH khi được đồng hành cùng thế hệ trẻ trên con đường chinh phục tri thức, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.