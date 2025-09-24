Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam ký Công văn 2242/UBND-SXD giao Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải tiến hành lắp đặt các thiết bị ngăn mùi, đồng thời nâng cao độ hố ga tại các khu vực đông người như Công viên Biển Đông, các bãi tắm số 1, 2, 3 và nhà hàng Mỹ Hạnh.

Cùng với đó, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên phối hợp UBND phường An Hải, Ngũ Hành Sơn rà soát vị trí đấu nối thoát nước hộ dân, xác định tỷ lệ đấu nối, đánh giá mạng lưới thoát nước và hiệu quả hạng mục thoát nước riêng khu vực cửa xả Mỹ Khê, Mỹ An. Kế hoạch hoàn thiện công tác đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước riêng được yêu cầu hoàn thành trước ngày 31/10/2025.

Đà Nẵng siết chặt thoát nước ven biển, yêu cầu lắp ngăn mùi, xử nghiêm vi phạm môi trường. Ảnh: D.B

UBND TP cũng giao UBND các phường An Hải, Ngũ Hành Sơn quản lý chặt hộ kinh doanh ăn uống vỉa hè, xử lý ngay hành vi đổ thải trực tiếp vào cửa thu nước mưa gây ô nhiễm. Công an TP được giao chủ trì phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm môi trường, đặc biệt việc xả thải chưa qua xử lý hoặc không đấu nối, dẫn đến nước thải tràn ra biển ven Đông thành phố.

Thời gian qua, Đà Nẵng đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm xả thải, môi trường. Mới nhất, UBND TP đã phạt Công ty Cổ phần CHIC-LAND (chủ khách sạn Chicland Danang Beach, tại Võ Nguyên Giáp) mức gần 564 triệu đồng do vi phạm quy định về môi trường: thiết bị, đường ống xả chất thải chưa qua xử lý, lắp đặt trái phép, xả thải ra môi trường mà không qua xử lý, vận hành công trình xử lý chất thải không đúng quy trình.