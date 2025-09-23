Đà Nẵng chấp thuận dự án cảng Liên Chiểu hơn 45.000 tỷ đồng, lớn nhất miền Trung

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu. Đây là công trình cảng biển trọng điểm quốc gia, có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 45.268 tỷ đồng (tương đương 1,75 tỷ USD), thời hạn hoạt động 50 năm, triển khai trên diện tích khoảng 172,6 ha tại phường Hải Vân, TP Đà Nẵng.

Dự án do nhà đầu tư được lựa chọn thông qua đấu thầu theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP và Nghị định 115/2024/NĐ-CP. Mục tiêu nhằm xây dựng 8 bến container hiện đại, đồng bộ, đạt tiêu chuẩn cảng xanh, cảng trung chuyển quốc tế; công suất thiết kế tổng thể khoảng 5,7 triệu Teus/năm (74 triệu tấn/năm), trong đó đến năm 2030 đạt từ 14,25 – 36,3 triệu tấn/năm.

Công trình sẽ bao gồm các hạng mục chính: cầu cảng dài 2.750m tiếp nhận tàu đến 18.000 Teus, hệ thống kho bãi container, khu bãi tập kết kết nối trực tiếp với đường sắt quốc gia, bãi xe tập trung, hạ tầng kỹ thuật phụ trợ và bến sà lan tiếp nhận tàu đến 5.000 tấn.

UBND TP Đà Nẵng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu với tổng vốn hơn 45.000 tỷ đồng. Ảnh: D.B

Trong số hơn 45.268 tỷ đồng, vốn góp của nhà đầu tư là hơn 9.053 tỷ đồng, phần còn lại hơn 36.214 tỷ đồng từ nguồn vay tín dụng. Dự án sẽ triển khai từ quý IV/2025 đến quý I/2036, chia làm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (2025–2028): Xây dựng và đưa vào khai thác 2 bến cảng đầu tiên cùng hệ thống hậu phương, công trình phụ trợ.

Giai đoạn 2 (2029–2032): Xây dựng bến số 3, 4 và các hạng mục nạo vét, hoàn thành và khai thác từ quý I/2033.

Giai đoạn 3 (2033–2035): Hoàn thiện các bến còn lại (từ số 5 đến số 8), khu bến sà lan và hệ thống hạ tầng đồng bộ, dự kiến đưa vào khai thác từ quý I/2036.

Trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan để đảm bảo yếu tố an ninh, quốc phòng; đồng thời giới hạn tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49%.

Nhà đầu tư sau khi trúng thầu có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, đảm bảo nghĩa vụ tài chính, môi trường, đất đai, tài nguyên, khoáng sản; ký quỹ thực hiện dự án và báo cáo định kỳ kết quả đầu tư theo Luật Đầu tư 2020.

UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, việc triển khai dự án Bến cảng container Liên Chiểu sẽ góp phần khai thác tối đa lợi thế tự nhiên, vị trí địa chiến lược của Đà Nẵng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung, đồng thời đảm bảo an ninh, quốc phòng và chủ quyền quốc gia.