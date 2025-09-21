Khánh thành nhà máy chế biến có công suất thiết kế 4.000 tấn/năm

Sự kiện đánh dấu chiến lược phát triển dài hạn và mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời nâng cao chất lượng chế biến, gia tăng giá trị của hạt điều nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung.

Đây cũng là kết quả minh chứng rõ nét cho năng lực làm chủ công nghệ, tự chủ sản xuất và chiến lược phát triển bền vững của hệ sinh thái 3F Farm-Factory-Food của Tập đoàn Gia Bảo.

Các đại biểu nhấn nút khánh thành Nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước (Ảnh: BÙI DUYÊN)

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 20.000 m²,với công suất thiết kế 4.000 tấn/năm. Các sản phẩm chính được chế biến từ: hạt điều, hạt macca, những loại nông sản giàu dinh dưỡng của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thực phẩm lành mạnh của thị trường trong nước và quốc tế.

Ông Trần Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Gia Bảo, chia sẻ: “Khánh thành nhà máy trong dịp trọng đại của đất nước là niềm tự hào lớn đối với chúng tôi. Trong đó, sự vào cuộc đồng bộ,kịp thời, hiệu quả của các sở ban ngành tỉnh Đồng Nai, sự đồng hành thần tốc của các đơn vị thi công xây dựng cùng với sự quyết tâm cao độ, chúng tôi đã đưa vào vận hành thử nghiệm thành công giai đoạn 1 chỉ sau 9 tháng khởi công".

Từ những công nghệ rang bán thủ công đến những công nghệ chế biến chuyên sâu hạt điều vị hiện đại, không qua chiên dầu, hay tinh chế hơn nữa như sữa hạt điều, bánh dinh dưỡng hạt điều sẽ mở ra những chân trời xanh không chỉ ở Đồng Nai mà còn xanh hóa, hiện đại hóa các thôn xa xóm vắng, những đất trống đồi trọc, những miền đất mênh mông trù phú của nước Việt mến thương.

Nhà máy được xây dựng sẽ tạo được công ăn việc làm cho hàng trăm người dân địa phương.

"Trong thời khắc trọng đại của lễ khánh thành nhà máy Chế biến nông sản và thực phẩm Bà Tư Bình Phước, chúng tôi tiếp tục khởi động dự án cụm công nghiệp Hạt điều Bà Tư Đồng Nai, tiếp tục sứ mệnh tạo ra những sản phẩm dinh dưỡng và dược tính tiên phong trong ngành chế biến chuyên sâu hạt điều và nông sản thực phẩm Việt Nam trên trường quốc tế" - Ông Sơn nói.

Trong khuôn khổ sự kiện, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Gia Bảo đã ký kết hợp tác chiến lược với Công ty GeDeng Đài Loan, đẩy mạnh xuất khẩu đến Đài Loan cũng như các thị trường trong khu vực Đông Nam Á.

Nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước vừa chính thức khánh thành.

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia Bảo giới thiệu dự án “Sinh kế dưới tán điều” và ký kết hợp tác với các đơn vị Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai. Dự án hướng tới hỗ trợ bà con nông dân xây dựng mô hình sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, đồng thời gắn kết sản xuất nông nghiệp với bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng.