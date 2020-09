Khối bất động sản 122 triệu USD của ông Trump gồm những gì?

Trước khi chuyển đến Nhà Trắng, ông Trump chủ yếu sống tại căn penthouse giá 54 triệu USD ở Trump Tower thuộc thành phố New York. Theo Forbes, ông Trump nói rằng căn hộ này rộng 3.000 m2, nhưng hồ sơ tại thành phố New York cho thấy nó chỉ rộng hơn 1.000 m2. Và theo báo cáo điều tra của New York Times, ông Trump nợ 100 triệu USD vì căn penthouse này. Ảnh: AP.