Chiều 5/4, Công ty CP Indusvalley Chu Lai (An An Hòa Group) và Tập đoàn Karcher (Đức) đã tổ chức lễ khởi công dự án khu nhà xưởng cho thuê Indusvalley Chu Lai, xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch Karcher Việt Nam tại xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) với vốn đầu tư là 232 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty CP Indusvalley Chu Lai triển khai xây dựng khu nhà xưởng cho thuê – Indusvalley Chu Lai, nhà xưởng theo thiết kế, tiêu chuẩn phục vụ sản xuất thiết bị làm sạch Karcher Việt Nam.

Khởi công nhà xưởng cho thuê - Indusvalley Chu Lai 232 tỷ đồng. Ảnh: T.H

Phát biểu tại lễ khởi, ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, đã đánh giá cao sự lựa chọn đúng đắn của Tập đoàn Karcher (Đức) khi quyết định đầu dự án tại Quảng Nam.

"Quảng Nam có nhiều lợi thế về điều kiện đất đai; hạ tầng giao thông được đầu tư khá tốt, đồng bộ, đa dạng như đường quốc lộ, đường sắt, đường cao tốc, cảng biển và sân bay Chu Lai; có nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng, điều kiện lao động, lưu trú, sinh hoạt, văn hóa, du lịch;… tại tỉnh Quảng Nam đảm bảo tốt và cạnh tranh trong khu vực miền Trung", ông Dũng nhấn mạnh.

Ông Lê Văn Dũng cũng đề nghị UBND huyện Núi Thành, Ban quản lý các khu kinh tế và KCN tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, tiếp tục hoàn thành các thủ tục pháp lý để đưa công trình, nhà máy đi vào hoạt động với hiệu quả cao nhất.

Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu tại lễ khởi công

Bà Lê Thị Nghĩa - Tổng Giám đốc An An Hòa Group và Công ty Cổ phần Indusvalley Chu Lai, chủ đầu tư dự án cho biết: Là một doanh nghiệp địa phương, các công ty thành viên An An Hòa chúng tôi rất vui mừng và tự hào về việc khởi công dự án khu nhà xưởng cho thuê Indusvalley Chu Lai.

Và điều khác biệt hôm nay, chúng ta thấy một mô hình nhà xưởng được thiết kế, xây dựng theo các tiêu chuẩn, yêu cầu của nhà máy cho Tập đoàn Karcher của Đức.

Bà Lê Thị Nghĩa - Tổng Giám đốc An An Hòa Group và Công ty Cổ phần Indusvalley Chu Lai, chủ đầu tư dự án phát biểu taijleex khởi công

"Karcher là một trong những các doanh nghiệp đầu tư có tiềm năng lớn mà công ty chúng tôi đã tiếp cận đến từ nước Đức. Karcher đã có 17 nhà máy sản xuất và kho vận trên khắp thế giới. Tính đến cuối năm 2021, Karcher đã có hơn 14.000 nhân viên, tại 78 quốc gia.

Qua làm việc với Karcher, chúng tôi được biết dự án nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch Karcher Việt Nam dự kiến sẽ thu hút khoảng hơn 300 lao động là kỹ sư, kỹ thuật và cán bộ công nhân viên.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự án dự kiến khoảng hơn 20 triệu Euro. Indusvalley Chu Lai thỏa thuận sẽ bàn giao nhà xưởng giai đoạn 1 cho Karcher vào ngày 31/8/2023", bà Nghĩa nhấn mạnh.