Không có chuyện "phế truất" ông Trump!

Tờ Reuters hôm 12/1 đưa tin Phó Tổng thống Mike Pence đã gửi thư đến Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, từ chối viện dẫn Tu chính án thứ 25 để cách chức ông Trump.

Bức thư của Phó Tổng thống Mike Pence được Reuters trích dẫn nêu rõ: “Chỉ còn 8 ngày cuối cùng trước khi nhiệm kỳ Tổng thống hiện tại kết thúc, bà (Nancy Pelosi) và đảng Dân chủ đề nghị tôi và Nội các kích hoạt Tu chính án thứ 25. Tôi cho rằng hành động như vậy không phù hợp với lợi ích tối cao của quốc gia cũng như hiến pháp”.

Ông Pence khẳng định rằng Tu chính án thứ 25 của hiến pháp Mỹ không phải công cụ để trừng phạt hay phục vụ mục đích quyền lực của đảng phái nào, do vậy việc kích hoạt Tu chính án 25 trong trường hợp này để cách chức Trump có thể tạo ra một tiền lệ xấu.

Không có chuyện cách chức Trump, bức thư của Phó Tổng thống Mike Pence nêu rõ thông điệp này

Vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1 đã thổi bùng làn sóng chỉ trích ông Trump, khiến đảng Cộng hòa rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Hai nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ là Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã kêu gọi cách chức Trump ngay lập tức dù chỉ còn vài ngày trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào 20/1 tới đây.

Ông Chuck Schumer và bà Nancy Pelosi đã tăng cường áp lực lên Phó Tổng thống Mike Pence với tuyên bố sẽ luận tội ông Trump ông Pence và Nội các không kích hoạt Tu chính án thứ 25 để loại bỏ ông Trump khỏi Nhà Trắng ngay lập tức. Động thái mới nhất của Phó Tổng thống Mike Pence là sự chống lại đề xuất này. “Tuần trước, tôi đã không lùi bước trước áp lực buộc tôi vượt thẩm quyền hiến định của Phó Tổng thống với kết quả bầu cử Mỹ. Bây giờ, tôi cũng sẽ không nhượng bộ trước áp lực của Hạ viện buộc tôi bị cuốn vào trò chơi đảng phái trong thời điểm quan trọng của đất nước” - ông Pence nêu rõ.

Vị Phó Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi Đảng Dân chủ tránh “đào sâu thêm mâu thuẫn và kích động chia rẽ trong thời khắc hiện tại… Hãy hợp tác để xoa dịu và đoàn kết quốc gia trở lại, chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden và nhiệm kỳ mới”.

Cùng thời điểm bức thư của ông Pence được gửi đến Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Tổng thống Trump cũng lên tiếng tuyên bố: “Với tôi, Tu chính án thứ 25 có rủi ro bằng 0”. Ông Trump đồng thời gửi lời cảnh báo ngược lại đến đảng Dân chủ rằng việc sử dụng Tu chính án này để tước bỏ quyền lực Tổng thống có thể sẽ gây tác dụng ngược lại chính “ông Joe Biden và chính quyền của ông ta”.

Ở một diễn biến khác, đảng Dân chủ cũng đang thúc đẩy nỗ lực luận tội Tổng thống Trump vì cáo buộc ông Trump kích động người ủng hộ gây ra vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1. Hôm 11/1, tờ Politico đưa tin 218 hạ nghị sĩ đã ký tên vào văn bản đồng thuận luận tội Tổng thống Donald Trump, đạt mức tối thiểu cần thiết để Hạ viện thông qua nghị quyết luận tội trước khi vụ việc được chuyển lên Thượng viện. Phiên bỏ phiếu toàn thể Hạ viện được ấn định vào ngày 13/1 (giờ Mỹ). Nếu được thông qua, ông Trump có nguy cơ trở thành Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị luận tội 2 lần.

Đáng chú ý, nguồn tin của New York Times cho hay lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Thượng viện, nghị sĩ Mitch McConnell cũng đồng tình rằng việc phe Dân chủ xúc tiến luận tội ông Trump là hoàn toàn đúng đắn, bởi vị Tổng thống sắp mãn nhiệm của Đảng Cộng hòa đã có những hành động đáng bị luận tội. Thêm vào đó, việc luận tội Tổng thống Trump có thể sẽ giúp loại bỏ bớt tầm ảnh hưởng của ông Trump trong đảng. Nguồn tin của New York Times cho biết Thượng nghị sĩ McConnell đổ lỗi chính Trump là nguyên nhân lớn khiến cho đảng Cộng hòa để mất quyền kiểm soát Thượng viện vào tay đảng Dân chủ. Tuy nhiên, trái ngược với New York Times, một nguồn tin của CNN cho hay ông McConnell chưa chắc chắn về việc bỏ phiếu chống lại Tổng thống Trump trong vụ luận tội lần hai.