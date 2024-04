Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ, cổ phiếu CRE của Shark Hưng vào diện cảnh báo

Lũy kế năm 2023, Cen Land ghi nhận lãi sau thuế hơn 2 tỷ đồng, giảm 99% so với năm 2022 và giảm 18,5% so với lợi nhuận tại báo cáo tự lập. Giải trình về chênh lệch lợi nhuận so với năm trước, Cen Land cho biết, năm 2023, thị trường bất động sản đối mặt với nhiều khó khăn và các yếu tố không thuận lợi như việc các ngân hàng siết chặt tín dụng cho vay đối với các giao dịch bất động sản, các kênh huy động vốn qua trái phiếu bị kiểm soát gây áp lực lớn cho người mua nhà và chủ đầu tư... dẫn đến doanh thu và lợi nhuận đều giảm đáng kể so với kỳ năm trước.

Về nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận giảm 18,5%, tương ứng 467 triệu đồng sau kiểm toán, Cen Lend giải trình do công ty con hạch toán bổ sung chi phí quản lý vận hành dẫn đến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo hợp nhất giảm so với báo cáo tự lập.