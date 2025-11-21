“Kiến tạo xanh”, ESG bằng nguồn vốn vay ưu đãi cho các dự án xanh của Agribank

Hỗ trợ lãi suất 2% cho dự án xanh, tuần hoàn và ESG

Việt Nam và rất nhiều quốc gia trên thế giới đang thực hiện “cuộc chuyển mình” mạnh mẽ từ kinh tế “nâu” sang “xanh”, hướng đến phát triển bền vững. Muốn đạt được mục tiêu này, Việt Nam phải có sự bứt phá mạnh mẽ trong cuộc đua “chuyển đổi kép” - chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đây là hai trụ cột chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.

Để khẳng định cam kết vì cộng đồng của Việt Nam đối với thế giới, hướng đến phát triển bền vững, chúng ta đã ban hành hàng loạt văn bản chiến lược như: Chiến lược Tăng trưởng xanh quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh; Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn…

Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, những chiến lược, kế hoạch trên chính là “chìa khóa” để Việt Nam tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng bền vững hơn. Việc này sẽ giúp chúng ta hướng tới sự thịnh vượng kinh tế, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Để làm được điều đó, cần một chiến lược tổng thể, có tầm nhìn dài hạn và sự vào cuộc hành động của cả hệ thống chính trị. Trong đó, hệ thống ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng với nguồn tín dụng xanh.

Agribank đã trở thành một trong những ngân hàng tiên phong trong “kiến tạo xanh”, cấp tín dụng cho các dự án xanh.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 611/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2025 về Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG); Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn; Nghị định về hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành; Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu, tiên phong. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu về đất đai kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và ban hành các quy định về quản lý, vận hành và khai thác trong tháng 12/2025; trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định hướng dẫn xác định dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị trong tháng 11/2025.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Chính phủ trong tháng 11/2025 Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị thông qua các ngân hàng thương mại.

Thực tế cho thấy, tại Việt Nam, hoạt động cho vay đối với các dự án xanh, kinh tế tuần hoàn, ESG đã được nhiều ngân hàng hưởng ứng. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, đến 30/9/2025, dư nợ tín dụng xanh đạt 744 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4% so với cuối năm 2024, chiếm gần 4,2% tổng dư nợ nền kinh tế. Dư nợ tín dụng xanh tập trung chủ yếu vào các ngành năng lượng tái tạo, năng lượng sạch (chiếm hơn 37%) và nông nghiệp xanh (chiếm gần 27%).

“Kiến tạo xanh” - Góc nhìn từ Agribank

Nhiều chuyên gia đánh giá, việc định hướng phát triển xanh, bền vững đã được Đảng, Nhà nước đưa ra chiến lược phát triển từ khá lâu, trong đó tập trung vào việc ưu tiên các dự án xanh, tuần hoàn, ESG. Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04/7/2025 quy định về tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh (Quyết định số 21) được xem là bước ngoặt quan trọng, tạo hành lang pháp lý và nền tảng phát triển cho hệ sinh thái tài chính xanh.

Nói về Quyết định số 21, bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng giám đốc Agribank nhấn mạnh, các ngân hàng đã mong chờ từ rất lâu đối với tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh. Quyết định số 21 đã tạo điều kiện thuận lợi để các ngân hàng triển khai các gói ưu đãi.

Bà Phùng Thị Bình dẫn chứng, Agribank đã triển khai các gói tín dụng xanh quy mô lớn, bao gồm gói 30.000 tỷ đồng tài trợ dự án đầu tư thuộc các ngành trọng điểm và dự án thuộc lĩnh vực xanh. Agribank cũng tiên phong dành nguồn vốn 50.000 tỷ đồng để triển khai chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Đáng chú ý, ngân hàng đã dành riêng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay “Tín dụng xanh”, ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân…

Agribank đã triển khai các gói tín dụng xanh quy mô lớn tài trợ dự án đầu tư thuộc các ngành trọng điểm và dự án thuộc lĩnh vực xanh.

Nhằm kịp thời triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Agribank đã nhanh chóng ban hành Quyết định số 2525/QĐ-NHNo-TD về "Danh sách các ngành, nghề kinh doanh loại trừ hạn chế cấp tín dụng của Agribank về môi trường và xã hội". Theo đó, quyết định của Agribank phân loại rõ ràng các ngành, nghề loại trừ và hạn chế cấp tín dụng dựa trên mức độ tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội.

Từ sự kịp thời trong công tác thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Agribank đã trở thành một trong những ngân hàng tiên phong trong “kiến tạo xanh”, cấp tín dụng cho các dự án xanh từ các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, phòng chống ô nhiễm.

Cụ thể, tính đến hết Quý III/2025, tổng dư nợ tín dụng xanh của Agribank đạt 28.355,5 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho lĩnh vực nông nghiệp xanh là hơn 5.973 tỷ đồng; lâm nghiệp bền vững đạt 6.944,4 tỷ đồng; năng lượng tái tạo và năng lượng sạch chiếm 15.260 tỷ đồng; lĩnh vực tái chế, tái sử dụng tài nguyên đạt 76,6 tỷ đồng; xử lý chất thải, phòng chống ô nhiễm đạt 101,5 tỷ đồng.

Điểm nhấn quan trọng của Agribank đối với việc cấp tín dụng cho các dự án xanh đó là “Đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ. Agribank đã thiết kế gói tín dụng 30.000 tỷ đồng, lãi suất thấp hơn từ 1 - 2% nếu các bên trong chuỗi cung vay tại ngân hàng để hướng đến giảm phát thải trong ngành nông nghiệp. Hay sự hiện diện của Agribank tại dự án Nhà máy Điện mặt trời TTC Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng, công suất thiết kế 35 MW và sản lượng điện khoảng 50 triệu KWh/năm. Năm 2018, Agribank và Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã ký kết Hợp đồng tín dụng đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung (tại xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) có tổng vốn đầu tư xây dựng là 1.372 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở các dự án lớn, Agribank còn hướng đến các khách hàng cá nhân với các gói cho vay hướng đến phát triển xanh, giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Đó là chương trình cho vay ưu đãi lãi suất “Khởi hành xanh - Đồng hành cùng bạn” dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn mua xe điện với quy mô 2.000 tỷ đồng, lãi suất chỉ 4,5%/năm.

Vai trò của các ngân hàng trong mục tiêu phát triển xanh, phát triển bền vững của đất nước là rất lớn. Trong nhiều năm qua, Agribank đã thể hiện vai trò tiên phong “kiến tạo xanh” trong hệ thống ngân hàng. Đó là sự hiện diện từ dự án xanh quy mô quốc gia lên đến chục nghìn tỷ đồng, đến dự án lớn của doanh nghiệp và các khách hàng cá nhân. Sự quyết liệt của Agribank là một trong số những minh chứng rõ nét nhất cho “cuộc cách mạng” chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.