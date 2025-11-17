Mở rộng hợp tác quốc tế - Đòn bẩy thúc đẩy ESG tại Agribank (Bài 3)

Trong bối cảnh phát triển bền vững ngày càng trở thành yêu cầu tất yếu, các chuẩn mực quốc tế về ESG đã và đang được xem là thước đo quan trọng cho sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp và tổ chức tài chính.

Đặc biệt, các ngân hàng thương mại giữ vai trò then chốt không chỉ với tư cách là trung gian tài chính, mà còn là kênh điều tiết dòng vốn, định hướng nguồn lực vào những lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế.

Các tổ chức tài chính toàn cầu như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) đều đặt ESG là trọng tâm trong chiến lược phát triển.

Tại Việt Nam, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chiến lược và đề án quan trọng như: Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; Chiến lược phát triển bền vững kinh tế - xã hội; Đề án phát triển ngân hàng xanh đến năm 2025; và cam kết tại COP26 về mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Những định hướng này đòi hỏi các ngân hàng thương mại, đặc biệt là Agribank - ngân hàng với hơn 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch phủ rộng khắp nông thôn, miền núi, hải đảo phải tiên phong hành động.

Nhận thức rõ vai trò thiết yếu của tín dụng xanh trong chiến lược phát triển bền vững quốc gia, Agribank không chỉ triển khai tín dụng xanh như một giải pháp ngắn hạn, mà còn từng bước mở rộng quy mô và chiều sâu trong huy động và phân bổ nguồn lực tài chính phục vụ lĩnh vực này. Việc đa dạng hóa nguồn vốn đã tạo nền tảng vững chắc cho ngân hàng gia tăng khả năng tiếp cận và hỗ trợ các dự án xanh, hướng đến phát triển bền vững.

Một trong những thành công nổi bật của Agribank là khả năng huy động nguồn vốn xanh thông qua các kênh hợp tác quốc tế.

Năm 2024, Agribank đã ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng với các tổ chức quốc tế như Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ quan Hợp tác Phát triển Luxembourg (LuxDev) và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Đáng chú ý, Agribank đã hợp tác với AFD để triển khai khoản tín dụng xanh trị giá 50 triệu EUR, tập trung hỗ trợ các dự án nông nghiệp sạch và ứng dụng công nghệ cao. Một trong những dự án điển hình là “Tài chính cho khả năng chống chịu - Thúc đẩy nông nghiệp thông minh với khí hậu” tại Thừa Thiên Huế, nơi người nông dân được hỗ trợ vốn để chuyển đổi mô hình canh tác, giảm sử dụng phân bón hóa học, ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước, qua đó vừa nâng cao năng suất, vừa giảm thiểu phát thải.

Bên cạnh đó, hợp tác với LuxDev đã đánh dấu lần đầu tiên tổ chức này đồng hành cùng một ngân hàng thương mại Việt Nam. Hai dự án trọng điểm tại miền Trung đang được triển khai, kỳ vọng tạo nền tảng để nông nghiệp khu vực này thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, nâng cao sinh kế cho hàng ngàn hộ nông dân.

Agribank tăng cường mở ra cơ hội tiếp cận nguồn lực và kinh nghiệm trên toàn cầu.

Sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế thế giới cùng với hội nhập toàn cầu sâu rộng mở ra những cơ hội cho Agribank tiếp cận các nguồn vốn và công nghệ hiện đại từ quốc tế, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác, đặc biệt trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do (FTA) tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tài chính. Mặt khác, xu hướng ứng dụng công nghệ tài chính (FINTECH), phát triển tài chính xanh và bền vững trên thế giới tạo điều kiện cho Agribank thúc đẩy chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ tài chính hiện đại cho khu vực nông thôn, thu hút nguồn vốn xanh từ các tổ chức quốc tế đầu tư vào các dự án nông nghiệp bền vững mà Agribank đang hỗ trợ.

Ngoài ra, Agribank còn duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài và hiệu quả với Ngân hàng Thế giới (WB). Tính đến tháng 8/2024, ngân hàng đã tiếp nhận và triển khai lũy kế 84 dự án ngân hàng phục vụ (NHPV) do WB tài trợ với tổng giá trị khoảng 5 tỷ USD, cùng 6 dự án tín dụng vay vốn trị giá gần 6.500 tỷ đồng. Các dự án tiêu biểu như Tài chính nông thôn I, II, III và Phát triển nông nghiệp bền vững (VNSAT) đã góp phần nâng cao khả năng tiếp cận tài chính cho người dân nông thôn. Agribank cũng được WB đánh giá là một trong những định chế tài chính giải ngân nhanh và hiệu quả nhất. Qua các dự án, nhiều hộ gia đình được hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập, góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Đặc biệt, năm 2024 ghi nhận bước tiến quan trọng trong hợp tác Agribank - WB với dự án tài trợ kỹ thuật xây dựng khung tài chính xanh. Dự án giúp ngân hàng nâng cao năng lực hoạch định chính sách và xây dựng khuôn khổ tài chính bền vững phù hợp quy định trong nước và thông lệ quốc tế, tạo nền tảng thúc đẩy hoạt động ESG lâu dài.

Những con số này không chỉ khẳng định năng lực huy động nguồn lực quốc tế mạnh mẽ của Agribank, mà còn thể hiện cam kết của ngân hàng trong việc gắn dòng vốn với mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Không dừng lại ở việc huy động vốn, Agribank xác định ESG phải trở thành một phần cốt lõi trong chiến lược vận hành toàn hệ thống. Để thực thi hiệu quả, ngân hàng tập trung xây dựng nội lực - từ đào tạo con người, hoàn thiện cơ chế quản trị, đến phát triển sản phẩm và tích hợp công nghệ.

Đây chính là bước chuyển từ “hợp tác để có vốn” sang “hợp tác để chuyển giao tri thức và xây dựng năng lực ESG một cách bền vững”, giúp Agribank tiến xa hơn trên hành trình chuyển đổi xanh toàn diện.

Trong năm 2024, hàng trăm cán bộ quản lý chủ chốt đã được đào tạo bài bản qua các khóa học chuyên sâu do các chuyên gia hàng đầu của VIETESG và PwC trực tiếp hướng dẫn.

Chương trình đào tạo không chỉ bao gồm kiến thức về quản trị rủi ro và thẩm định tín dụng theo tiêu chuẩn ESG, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực đánh giá tác động môi trường – xã hội, xây dựng báo cáo bền vững, và tuân thủ các quy định quốc tế về tài chính xanh.

Qua đó, Agribank nâng cao nhận thức và năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, giúp họ nhanh chóng nắm bắt xu hướng quốc tế và áp dụng hiệu quả vào hoạt động thực tiễn tại từng chi nhánh, phòng giao dịch.

Ngoài ra, Agribank tích cực cử cán bộ tham gia các chương trình trao đổi và nghiên cứu tại các nước phát triển như Đức, Luxembourg và Pháp, nhằm học hỏi kinh nghiệm quản trị rủi ro ESG, phát triển các sản phẩm tài chính xanh như trái phiếu xanh, tín dụng xanh, cũng như ứng dụng công nghệ tài chính hiện đại (FinTech) để phục vụ khách hàng một cách tối ưu.

Ngân hàng cũng tham gia tích cực vào nhiều diễn đàn quốc tế và trong nước, điển hình như hội thảo “ESG: Từ ý tưởng đến hành động” do EuroCham và The Saigon Times tổ chức, nơi Agribank chia sẻ các mô hình tín dụng nông nghiệp sạch, cũng như vai trò tiên phong trong phát triển tài chính xanh tại Việt Nam và khu vực.

Đặc biệt, Agribank đã triển khai nhiều dự án thí điểm áp dụng tiêu chí ESG trong quy trình thẩm định tín dụng, đem lại hiệu quả thiết thực. Các dự án này không chỉ giảm thiểu rủi ro tín dụng, nâng cao chất lượng cho vay, mà còn giúp ngân hàng đánh giá chính xác các tác động môi trường - xã hội của dự án được tài trợ. Qua đó, Agribank vừa bảo vệ lợi ích kinh tế của mình, vừa góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, tạo dựng niềm tin cho khách hàng và nhà đầu tư.

Trong lộ trình phát triển tiếp theo, Agribank sẽ hoàn thiện hệ thống đánh giá rủi ro ESG, tích hợp trực tiếp vào toàn bộ quy trình quản trị và ra quyết định trên toàn hệ thống. Ngân hàng dự kiến mở rộng và đa dạng hóa các sản phẩm tài chính xanh như tín dụng xanh, trái phiếu xanh, tiết kiệm xanh, đồng thời ưu tiên tài trợ cho các dự án có tác động tích cực đến môi trường và xã hội, đặc biệt tại các vùng nông thôn, miền núi và hải đảo - những khu vực còn hạn chế về tiếp cận vốn chính thức.

Bên cạnh đó, Agribank cũng chú trọng phát triển các giải pháp công nghệ tài chính (FinTech) để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro ESG và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Việc áp dụng các công cụ số hóa giúp ngân hàng theo dõi chặt chẽ hơn các chỉ số ESG của khách hàng và dự án, từ đó tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động cho vay và đầu tư.

Agribank tập trung xây dựng nội lực, bắt đầu từ những cán bộ, nhân viên.

Với mạng lưới rộng lớn gồm 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch cùng hàng chục triệu khách hàng trên toàn quốc, Agribank cam kết xem ESG là hành trình dài hạn, gắn liền với sứ mệnh phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước. Ngân hàng không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế mà còn chú trọng bảo vệ môi trường, phát triển xã hội, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái ESG đồng bộ và toàn diện.

Thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Cơ quan Hợp tác Luxembourg (LuxDev), và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Agribank liên tục mở rộng nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế để thúc đẩy các dự án tài chính xanh, nông nghiệp thông minh và thích ứng biến đổi khí hậu. Các dự án này không chỉ giúp nâng cao năng lực chống chịu cho nông dân, tăng cường phát triển bền vững khu vực nông thôn mà còn góp phần vào thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Việt Nam.

Với sự đầu tư đồng bộ về nguồn lực tài chính, con người, công nghệ và hợp tác quốc tế, Agribank đang từng bước khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực tài chính xanh, đóng góp vào một tương lai bền vững cho Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Kính mời quý độc giả đón đọc bài 4 "Chuyên gia: Tiên phong ESG, ngân hàng cần tầm nhìn dài hạn và chiến lược bài bản, cụ thể".