Dự án điện gió 'khủng' gần 7.300 tỷ đồng tại Quảng Ninh: Liên danh Cường Thịnh Thi - Xuân Thiện được chọn

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 tại phường Hoành Bồ và xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh.

Theo quyết định, Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 có công suất thiết kế 200 MW, tổng mức đầu tư khoảng 7.290 tỷ đồng.

Dự án có quy mô sử dụng khoảng 92,54 ha đất, gồm các hạng mục lắp đặt tuabin gió, trạm biến áp, hệ thống đường dây 220kV và 35kV cùng các công trình phụ trợ. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao hoặc cho thuê đất.

Dự án được thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện là đơn vị được cấp quyết định.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành toàn bộ dự án trong vòng 36 tháng kể từ ngày được lựa chọn, đảm bảo đưa công trình vào vận hành trong năm 2028.

Quyết định nêu rõ, nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đất đai, môi trường, xây dựng; thực hiện giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và rừng theo quy định, đồng thời không được tác động vào khu đất dự án khi chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý.

Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư phải bảo đảm yêu cầu an toàn, chất lượng công trình, bảo vệ môi trường và phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giám sát.

UBND tỉnh cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I làm bên mời thầu, thực hiện các thủ tục liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư và theo dõi tiến độ triển khai dự án. Các sở, ngành như Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong phạm vi lĩnh vực phụ trách.

Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 được đánh giá là phù hợp với các quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, cũng như định hướng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2045.

Khi hoàn thành và đi vào vận hành, dự án được kỳ vọng khai thác, sử dụng hiệu quả năng lượng mới, năng lượng sạch; góp phần bổ sung nguồn điện cấp nguồn cho hệ thống điện lưới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.