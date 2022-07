Kinh Bắc (KBC) đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 372%; vốn điều lệ lên gần 8.000 tỷ đồng

Theo SSI Research, hoạt động cho thuê đất tại KCN Quang Châu, KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, KCN Tân Phú Trung và bán hàng tại Khu đô thị Tràng Cát sẽ là động lực tăng trưởng lợi nhuận cho KBC. Do đó, ước tính doanh thu của chúng tôi cho hoạt động kinh doanh chính của công ty là 9.000 tỷ đồng (tăng 112% so với cùng kỳ), và LNST ước tính đạt 3.000 tỷ đồng (tăng 210% so với cùng kỳ).

Đối với năm 2023, các khu công nghiệp sẽ tiếp tục là nguồn thu chính, đồng thời giai đoạn 3 của KCN Tràng Duệ và các KCN ở Long An cũng có thể bắt đầu tạo ra thu nhập. Ngoài ra, SSI Research cho rằng KBC sẽ tiếp tục bán một phần KĐT Tràng Cát cho các chủ đầu tư thứ cấp. Do đó, doanh thu của KBC có thể đạt tới con số 11.400 tỷ đồng (tăng 26% so với cùng kỳ) và LNST đạt 3.700 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ).

Với mức giá 31.800 đồng/cổ phiếu, KBC đang giao dịch ở mức P/E và P/B năm 2022 lần lượt là 10,6 lần và 1,4 lần, và P/E và P/B năm 2023 là 9,1 lần và 1,2 lần - trước khi tính đến tác động của việc phát hành riêng lẻ 150 triệu cổ phiếu. Giá mục tiêu SSI Research đưa ra là 40.300 đồng/cổ phiếu, tương đương tiềm năng tăng giá là 27%.

Theo SSI Research, cổ phiếu KBC trong ngắn hạn là tiêu cực do ết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm có thể không đạt mức tăng trưởng tích cực. Bên cạnh đó, công ty phát hành 192 triệu cổ phiếu thưởng có thể bắt đầu giao dịch được từ khoảng cuối tháng 7, như vậy, có thể tạo ra áp lực bán đối với cổ phiếu.