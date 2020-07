Kinh Bắc muốn xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị tại Nghệ An

Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc đã có buổi khảo sát đầu tư tỉnh Nghệ An. Kinh Bắc mong muốn lãnh đạo tỉnh Nghệ An sẽ giới thiệu cho Tổng công ty một số vị trí có khả năng xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp.

Tại buổi làm việc với Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã giới thiệu tổng quan về quy hoạch và tình hình phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Ảnh minh họa.

Khu kinh tế Đông Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng chung tại Quyết định số 1534/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 với diện tích 18.826,47 ha, thuộc địa bàn 18 xã, phường (bao gồm 10 xã thuộc huyện Nghi Lộc, 6 xã thuộc huyện Diễn Châu và 2 phường thuộc Thị xã Cửa Lò).

Theo đó, KTT Đông Nam sẽ gồm các khu chức năng: 02 Khu công nghiệp (KCN Thọ Lộc và KCN Nam Cấm); 05 Khu đô thị; Khu phi thuế quan; Khu công nghệ cao; Khu trung tâm đào tạo nhân lực; các khu du lịch; Khu bến cảng Cửa Lò.

Ngày 4/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã cho ban hành Quyết định số 67/2014/QĐ-TTg về việc điều chỉnh diện tích KTT thêm 1.200ha, bao gồm KCN Hoàng Mai và KCN Đông Hồi. Tiếp đó, ngày 3/4/2015, Thủ tướng cũng đã ra Quyết định số 10/2015 về việc điều chỉnh ranh giới KTT Đông Nam gồm 750ha dự án KCN, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An. Trong đó, diện tích KCN là 367,6ha và đô thị, dịch vụ là 382,4ha.

Theo đó, tổng diện tích của KTT này là 20.776,47ha với 5 KCN (4.367ha), 6 khu đô thị và tái định cư (1.820ha). Hiện tỉnh Nghệ An cũng đang có thêm 6 KCN ở độc lập bên ngoài KTT với diện tích là 1.660ha.

Hiện tỉnh này cũng đang triển khai lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 301/QĐ-TTg ngày 26/02/2020. Được biết, nội dung này sẽ trình HĐND tỉnh thông qua trong tháng 12/2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 02/2021.

Tại buổi làm việc, Kinh Bắc cũng đã thảo luận về những địa điểm có thể xây dựng các khu công nghiệp; địa điểm để xây dựng các dự án đô thị. Doanh nghiệp này mong muốn lãnh đạo tỉnh Nghệ An sẽ giới thiệu cho Tổng công ty một số vị trí có khả năng xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ NA cũng đã giao Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch sẽ trở thành các đơn vị khâu nối, trợ giúp Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc trong công tác khảo sát.

Ngày 29/6, tại Khu công nghiệp Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2019, Tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn đạt 3.289,2 tỷ đồng, bằng 127,5% so với năm 2018, bằng 84,6% so với kế hoạch.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi bao gồm: Cho thuê đất, bán và cho thuê nhà xưởng, bán bất động sản và các dịch vụ liên quan đạt 3.209,9 tỷ đồng, bằng 128,9% so với năm 2018. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2019 của Tập đoàn đạt 1.040,8 tỷ đồng, bằng 128,7% so với năm 2018, bằng 100,5% so với kế hoạch.

Được biết, năm 2020, Kinh Bắc sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN Quang Châu, KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, KCN Tân Phú Trung, Khu đô thị mới Phúc Ninh, Khu đô thị Tràng Duệ để tạo ra các sản phẩm sẵn có đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Hiện doanh nghiệp này đang quản lí 5.278 ha đất cho phát triển KCN, chiếm 5,5% tổng số diện tích đất KCN của cả nước. Trong đó, có 1.031 ha đất tại 4 KCN đã lấp đầy 100%. Ngoài ra, Kinh Bắc còn 939 ha đất cho phát triển khu đô thị và dân cư.