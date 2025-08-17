Kinh tế Trung Quốc: Tổng cầu yếu trên diện rộng, thị trường bất động sản suy thoái trầm trọng

Kinh tế Trung Quốc - Tổng cầu sự suy yếu trên diện rộng

Các chỉ số kinh tế Trung Quốc trong tháng 7/2025 cho thấy sự suy yếu trên diện rộng về nhu cầu trong nước và quốc tế, khi các biện pháp kích thích trước đó mất dần tác dụng và hiệu ứng từ việc xuất khẩu trước bắt đầu xuất hiện.

Tăng trưởng doanh số bán lẻ đã giảm xuống mức thấp nhất trong tám tháng là +3,7% (so với dự báo chung: +4,6%, tháng 6: +4,8%), do sự thúc đẩy từ các khoản trợ cấp đổi xe cũ chỉ bù đắp một phần cho nhu cầu trong nước đang suy yếu. Sản xuất công nghiệp (IP) cũng chậm lại đáng kể (+5,7% so với dự báo chung: +6,0%, tháng 6: +6,8%) do chỉ số phụ về đơn đặt hàng xuất khẩu mới của Chỉ số Quản lý Mua hàng Sản xuất Caixin giảm mạnh. Đầu tư tài sản cố định (FAI) cũng giảm tốc đáng kể (+1,6% so với cùng kỳ năm trước so với dự báo chung: +2,7%, tháng 6: +2,8%), trong bối cảnh thị trường bất động sản suy thoái.

Trong khi đó, tăng trưởng sản xuất công nghiệp IP giảm xuống mức thấp nhất sáu tháng (+5,7%), chủ yếu do sự suy yếu của ngành khai khoáng và công nghiệp nặng. Tăng trưởng sản xuất giảm xuống còn +6,2%, chủ yếu do sản lượng vật liệu xây dựng giảm, bao gồm thép, xi măng và kính. Ngược lại, các ngành công nghệ cao có khả năng phục hồi tốt hơn (+9,3%). Tuy nhiên, tăng trưởng sản lượng xe điện (EV) đã giảm một nửa (+17,1%) so với tốc độ trung bình của nửa đầu năm 2025 (+37,3%), và tăng trưởng sản lượng robot công nghiệp (+24%) cũng giảm mạnh so với nửa đầu năm 2025 (+34,6%).

Tăng trưởng doanh số bán lẻ giảm xuống còn +3,7%. Doanh số bán hàng hóa đủ điều kiện nhận trợ cấp đổi cũ lấy mới của Chính phủ, bao gồm thiết bị gia dụng (+28,7%) và thiết bị truyền thông (+14,9%), vẫn mạnh mẽ, nhưng cũng đã chậm lại đáng kể tính từ khi chương trình bắt đầu. Chi tiêu cho các mặt hàng bao gồm nhà hàng (-0,3%) và ô tô (-1,5%) giảm, phản ánh triển vọng tiêu dùng ảm đạm trong bối cảnh giá trị bất động sản giảm và tăng trưởng thu nhập yếu. Chi tiêu của người tiêu dùng cho dịch vụ tăng +5,2%, tương đương với nửa đầu năm 2025 nhưng chậm lại so với tháng 6.

Triển vọng việc làm u ám khi mùa tốt nghiệp Đại học bắt đầu

Maybank cho rằng, tỷ lệ thất nghiệp ở Trung Quốc tăng, triển vọng việc làm u ám. Bởi khi mùa tốt nghiệp đại học bắt đầu, tỷ lệ thất nghiệp được khảo sát đã tăng +0,2 điểm phần trăm lên 5,2%. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên trong tháng 7 vẫn chưa được công bố, nhưng có khả năng sẽ tăng vọt từ mức 14,5% của tháng 6.

Triển vọng thị trường việc làm yếu đi đã ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng chi tiêu của người tiêu dùng. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng chính thức mới nhất đã giảm khi chỉ số phụ về việc làm giảm xuống mức thấp mới (70,6). Khảo sát gần đây nhất của PBOC về người gửi tiền ở thành thị cho thấy tỷ lệ người được hỏi muốn tăng chi tiêu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1,5 năm (23,3%) trong khi những người muốn tiết kiệm nhiều hơn chiếm đa số (63,8%).

Thị trường bất động sản Trung Quốc suy thoái trầm trọng hơn

Thị trường bất động sản Trung Quốc đang có dấu hiệu suy giảm, khi đầu tư bất động sản giảm mạnh hơn dự kiến (-12% so với cùng kỳ năm trước, so với dự báo: -11,4%, tháng 6: -11,2%).

Chỉ riêng doanh số bán nhà mới trong tháng 7 đã giảm -8% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn giảm -40% so với ba năm trước. Tốc độ giải phóng hàng tồn kho nhà ở chậm đã kéo theo số lượng nhà mới khởi công giảm -8% so với tháng 7 năm ngoái và -50% so với ba năm trước.

Giá giao dịch bất động sản Trung Quốc tiếp tục giảm so với tháng trước, với giá nhà mới giảm -0,3% và giá nhà đã qua sử dụng giảm -0,5%.

Giá giao dịch tiếp tục giảm so với tháng trước, với giá nhà mới giảm -0,3% và giá nhà đã qua sử dụng giảm -0,5%. Trong khi các thành phố Hạng 2 và Hạng 3 bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi giá nhà cũ giảm (lần lượt giảm -15% và -20% so với tháng 1 năm 2020), giá nhà tại các thành phố Hạng 1 cũng giảm - mặc dù vẫn cao hơn 1% so với mức tháng 1 năm 2020.

Sự trì trệ của thị trường bất động sản khiến đầu tư tài sản cố định (FAI) chỉ tăng +1,6% trong bảy tháng đầu năm nay. Mặc dù đầu tư được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của đầu tư cố định trong lĩnh vực sản xuất (+6,2%), nhưng tốc độ mở rộng công suất có thể không bền vững, do tỷ lệ sử dụng công suất giảm (74%) đang góp phần vào tình trạng giảm phát giá sản xuất kéo dài.

Trong báo cáo của mình, Maybank tái khẳng định dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ là +4,8% vào năm 2025 và +4,2% vào năm 2026 .

Theo các nhà nghiên cứu Maybank, tăng trưởng GDP nửa cuối năm 2025 có thể sẽ chậm hơn đáng kể so với nửa đầu năm (+5,3%), do nửa đầu năm được hỗ trợ bởi các biện pháp kích thích tài khóa và xuất khẩu trước. Tiêu dùng và đầu tư giảm tốc sẽ khiến tăng trưởng GDP nửa cuối năm 2025 giảm xuống còn +4,3%, ngay cả khi tăng trưởng nhập khẩu chậm lại giúp giảm bớt tác động tiêu cực của nhu cầu bên ngoài yếu đối với xuất khẩu ròng.

Khi hoạt động đổi mới thiết bị tiêu dùng đang diễn ra, các khoản trợ cấp lãi suất sắp tới của Bắc Kinh cho các khoản vay tiêu dùng và SME sẽ phần nào hỗ trợ nhu cầu trong nước.

Tuần này, Bộ Tài chính Trung Quốc đã công bố chương trình một năm nhằm trợ cấp 100 điểm cơ bản cho các khoản thanh toán lãi suất cho các khoản vay tiêu dùng ngắn hạn (hoàn trả tối đa 3.000 Nhân dân tệ/người) và các khoản vay kinh doanh ngắn hạn của các công ty trong ngành dịch vụ tiêu dùng (hoàn trả tối đa 10.000 Nhân dân tệ/công ty). Gói kích thích này sẽ giúp ngăn chặn đà tăng trưởng GDP tiếp tục chậm lại từ Quý 4/2025 trở đi.