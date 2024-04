Bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục, Đầu tư LDG nói gì?

CTCP Đầu tư LDG (HoSE: LDG) vừa công bố Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023 với kết quả lỗ sau thuế thêm gần 153 tỷ đồng, đẩy mức lỗ sau thuế cả năm lên hơn 527 tỷ đồng.

Giải trình về chênh lệch trên, Đầu tư LDG cho biết, nguyên nhân chủ yếu do đơn vị kiểm toán hiện hành thực hiện điều chỉnh trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho so với BCTC hợp nhất quý IV/2023 đã công bố trước đó.



Bên cạnh đó, dù đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần nhưng đơn vị kiểm toán Moore AISC vẫn đưa ra một số vấn đề cần nhấn mạnh đối với BCTC của Đầu tư LDG.

Thứ nhất, tại mục số V/.7 trong bản thuyết minh BCTC hợp nhất, Dự án Khu dân cư Tân Thịnh với số dư hàng tồn kho tại ngày 31/12/2023 là 487 tỷ đồng, Ban lãnh đạo Đầu tư LDG cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục về thanh tra toàn diện dự án để tiếp tục triển khai hoàn thành dự án, chấm dứt thời gian gián đoạn để phục vụ cho việc thanh tra trong thời gian qua.

Thứ hai, tại mục số X.3 trong bản thuyết minh BCTC hợp nhất, ngày 31/11/2023, Đầu tư LDG đã thông cáo báo chí về việc ông Nguyễn Khánh Hưng - cựu Chủ tịch HĐQT của Công ty đã miễn nhiệm ngày 18/12/2023 bị khởi tố và tạm giam để phục vụ điều tra hành vi Lừa dối khách hàng tại dự án khu dân cư Tân Thịnh. Tính đến ngày lập báo cáo, Đầu tư LDG cho biết, đơn vị này vẫn đang chờ kết luận của cơ quan chức năng và chưa có cơ sở để đánh giá các ảnh hưởng (nếu có) của vụ việc trên đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Thứ ba, tại mục X.5 trong bản thuyết minh BCTC về thông tin giả định hoạt động liên tục của công ty, đơn vị kiểm toán cho biết có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Việc xác định Công ty có hoạt động liên tục không dựa trên cơ sở khả năng của Công ty trong việc thực hiện thanh toán, gia hạn hoặc tái cấu trúc các khoản nợ quá hạn, nợ sắp đến hạn, cũng như tạo đủ dòng tiền trong ngắn hạn để duy trì hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần.

Nhằm khắc phục vấn đề nhấn mạnh thứ ba của đơn vị kiểm toán, Đầu tư LDG cho biết ngày 06/03/2024, HĐQT đã thông qua nghị quyết về việc tái cơ cấu tài sàn, dự án của Công ty để giải quyết nhu cầu tài chính.

Nội dung Nghị quyết ngày 6/3/2024 thể hiện tài sản được Công ty tái cơ cấu bao gồm dự án khu chung cư lô C1 tại phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (tên thương mại là LDG Sky) do LDG trực tiếp làm chủ đầu tư; và dự án khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà (tên thương mại là LDG Grand Đà Nẵng) do CTCP Hải Duy - công ty con của Đầu tư LDG - làm chủ đầu tư. Bên cạnh đó, Công ty có thể tái cơ cấu các tài sản khác thuộc Công ty hoặc công ty con.

Phương án cơ cấu được đưa ra là Đầu tư sẽ hợp tác với các đối tác có năng lực tài chính để phát triển dự án. Mặt khác, Đầu tư LDG có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ các dự án trên, cũng như một phần hoặc toàn bộ phần sở hữu của LDG tại các công ty con.

Mục đích của việc tái cơ cấu tài sản nhằm thanh toán các khoản nợ trái phiếu, nợ ngân hàng và các khoản nợ khác của Đầu tư LDG, đồng thời đảm bảo nguồn tài chính để phát triển dự án.

Về trái phiếu, Đầu tư LDG đang làm việc với trái chủ để thỏa thuận gia hạn nghĩa vụ nợ. Khoản nợ gốc 180 tỷ đồng sẽ được tất toán khi Công ty thanh lý khoản lãi tương ứng. Đối với nghĩa vụ nợ trái phiếu còn lại, Công ty có kế hoạch hoàn tất trong năm 2024.