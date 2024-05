KQKD quý I/2024: Không có doanh thu cho thuê đất, Đô thị Kinh Bắc báo lỗ hơn 76 tỷ đồng

Cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2024, Đô thị Kinh Bắc báo lỗ trước thuế 36,4 tỷ đồng, lỗ sau thuế 76,7 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2023, Đô thị Kinh Bắc lãi trước thuế và sau thuế lần lượt là 1.313,7 tỷ đồng và 1.056,3 tỷ đồng.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HoSE: KBC) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 152,3 tỷ đồng, giảm tới 93% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 88% còn 78,4 tỷ đồng.

Thuyết minh BCTC cho thấy, quý I năm nay, Đô thị Kinh Bắc không ghi nhận doanh thu từ việc cho thuê đất và cơ sở hạ tầng, trong khi cùng kỳ năm 2023 ghi nhận 2.068,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm 30% còn 14,7 tỷ đồng. Doanh thu cung cấp nước sạch, điện... giảm 4% còn 93,2 tỷ đồng. Doanh thu cho thuê kho, nhà xưởng và văn phòng tăng 61% lên 44,4 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm 56% còn 67,8 tỷ đồng do không ghi nhận lai từ việc chuyển nhượng cổ phần. Chi phí tài chính ghi nhận 54,1 tỷ đồng, giảm 59% do không phải trả chi phí phát hành trái phiếu và lãi vay giảm. Chi phí bán hàng ở mức 3,5 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp là 110,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 98% và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về chênh lệch trên, Đô thị Kinh Bắc cho biết nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ này, công ty giảm doanh thu từ hoạt động kinh doanh thu công nghiệp và không ghi nhận thu nhập tài chính từ chuyển nhượng khoản đầu tư so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý I/2024 của Đô thị Kinh Bắc.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Đô thị Kinh Bắc tăng 18% so với đầu năm lên 39.337 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 31% từ 841,3 tỷ đồng xuống 580 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gấp 4 lần, từ 1.864,2 tỷ đồng lên 7.515,1 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng vọt từ 7,3 tỷ đồng lên 5.658,3 tỷ đồng.

Trong đó, Đô thị Kinh Bắc nắm giữ 312.177 cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, tương ứng gần 7,5 tỷ đồng và hơn 1,8 tỷ đồng là khoản đầu tư vào Công ty TNHH MTV Phát triển Khách sạn Hoa Sen. Đô thị Kinh Bắc trình bày khoản đầu tư vào Khách sạn Hoa Sen là chứng khoán kinh doanh do công ty đã có kế hoạch chuyển nhượng khoản đầu tư vào công ty này trong ngắn hạn. Còn lại là khoản tiền gửi tại các ngân hàng với kỳ hạn 4-12 tháng.

Tính đến hết quý I/2024, hàng tồn kho của Đô thị Kinh Bắc ở mức 12.684,9 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm và chiếm 32% tổng tài sản, bao gồm tiền sử dụng đất, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng, chi phí vay vốn hóa và các chi phí khác phát sinh trong quá trình phát triển các khu công nghiệp và các dự án bất động sản của Tập đoàn để bán.

Thuyết minh cũng nêu rõ, phần lớn hàng tồn kho của Tập đoàn được dùng để thế chấp cho các khoản vay dài hạn.

Nợ phải trả của Đô thị Kinh Bắc tại thời điểm hết quý I/2024 là 19.193,3 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu năm và chiếm 49% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ tài chính ở mức 4.003,3 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm và 88% trong số đó là vay dài hạn.