KQKD quý II/2024: Cảng Quy Nhơn báo lãi tăng 35%, cổ phiếu bật tăng mạnh

Luỹ kế 6 tháng, Cảng Quy Nhơn (QNP) đã thực hiện 49% kế hoạch doanh thu và 83% kế hoạch lợi nhuận.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024, Cảng Quy Nhơn ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 332,1 tỷ đồng, tăng 51,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tăng là do sản lượng hàng hóa trong quý này qua cảng đạt hơn 3,16 triệu tấn, tăng 43% so với quý II/2023, trong đó, hàng container đạt trên 42.000 teus.

Lợi nhuận gộp tăng từ 50,9 tỷ lên gần 80,5 tỷ đồng kéo theo biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 23,1% lên 24,2%.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm từ 9,8 tỷ xuống còn hơn 8,8 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng mạnh từ 12 triệu lên hơn 4,4 tỷ đồng (hơn 4,1 tỷ đồng đến từ chi phí lãi vay). Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ở mức 6,3 tỷ và hơn 23,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 90,9% và 26,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cảng Quy Nhơn báo lãi trước thuế tăng 38,8% lên hơn 55,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 43,7 tỷ đồng, tăng 35,7% so với quý II năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Cảng Quy Nhơn ghi nhận doanh thu đạt hơn 607 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 95,6 tỷ đồng, cả 2 đều tăng khoảng 46% so với cùng kỳ 2023. Với kết quả này, Công ty đã thực hiện 49% kế hoạch doanh thu (dự kiến đạt 1.247 tỷ đồng) và 83% kế hoạch lợi nhuận năm (dự kiến đạt 115 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản Cảng Quy Nhơn đạt hơn 1.392 tỷ đồng, tăng 9,9% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 173,8 tỷ đồng, giảm 26,9% so với đầu năm. Tuy nhiên, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là tiền gửi có kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng, lại tăng mạnh 123% lên 309 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, Cảng Quy Nhơn có hơn 516 tỷ đồng nợ phải trả. Trong đó, hơn 275,8 tỷ đồng là nợ ngắn hạn và 240 tỷ đồng là nợ dài hạn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu QNP bất ngờ tăng kịch trần phiên sáng ngày 16/7, tăng 6,89% so với phiên liền kề, hiện đang ở mức 38.000 đồng/cổ phiếu. Hiện thị giá này tăng gấp đôi so với thời điểm cổ phiếu chào sàn HoSE hồi giữa tháng 1 vừa qua.