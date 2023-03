Kỳ vọng giải ngân đầu tư công tăng lên năm 2023, giá cổ phiếu HT1 sẽ được hỗ trợ?

Theo SSI Research, trong ngắn hạn giá cổ phiếu HT1 sẽ được hỗ trợ bởi thông tin giá than giảm và kỳ vọng giải ngân đầu tư công tăng lên trong năm 2023.

SSI Research vừa có báo cáo phân tích về triển vọng về cổ phiếu của Công ty CP Xi Măng Vicem Hà Tiên (HoSE: HT1).

Trong quý IV/2022, HT1 đạt doanh thu thuần và LNST lần lượt là 2,3 nghìn tỷ đồng (+14% so với cùng kỳ, +2% so với quý trước) và 58 tỷ đồng (+8% so với cùng kỳ, +58% so với quý trước).

Sản lượng tiêu thụ xi măng trong quý IV/2022 đạt tổng cộng 1,7 triệu tấn (+5% so với cùng kỳ, +5% so với quý trước) với giá bán bình quân không đổi so với quý trước ở mức 1,3 triệu đồng. Trong quý IV/2022, sản lượng tiêu thụ xi măng giảm 7% so với quý IV/2020.

Điều này phản ánh hoạt động xây dựng giảm do thị trường bất động sản suy thoái. Lợi nhuận chạm đáy do giá than đầu vào điều chỉnh giảm 10% so với quý trước. Theo đó, tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên mức 9,1% trong quý IV/2022, từ mức 8,4% trong quý III/2022.

Lũy kế cả năm 2022, HT1 công bố doanh thu thuần đạt 2 nghìn tỷ đồng (+25% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 325 tỷ đồng (-5% so với cùng kỳ). Sản lượng tiêu thụ xi măng của HT1 đạt 6,7 triệu tấn (+12% so với cùng kỳ).

Giá bán bình quân tăng 13% so với cùng kỳ, không đủ bù đắp mức tăng 60% của chi phí than đầu vào. Do hoạt động xây dựng giảm tốc, giá bán xi măng sẽ không thể tăng lên để bù đắp cho việc tăng giá đầu vào. Do đó, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 12,3% trong năm 2021 xuống 10% trong năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận chi phí SG&A cũng tăng từ 4,2% trong năm 2021 lên 4,7% trong năm 2022.

Triển vọng của HT1 trong năm 2023

Trong năm 2022, sản lượng tiêu thụ trong nước đi ngang ở mức 62,7 triệu tấn (-0,3% so với cùng kỳ). Nhu cầu trong nước giảm do chu kỳ đi xuống của thị trường bất động sản (kể từ Q2.2022). Trong quý IV/2022, sản lượng tiêu thụ xi măng giảm 5,7% so với quý trước.

Giai đoạn 2020-2021, mức tiêu thụ xi măng trong nước tăng từ 5%-30% so với quý trước trong quý IV (mùa cao điểm của xi măng là quý II và quý IV). Có một điểm tích cực là kế hoạch giải ngân đầu tư công của toàn quốc năm 2023 ước tính sẽ tăng 25% so với cùng kỳ, điều này sẽ hỗ trợ mức tiêu thụ xi măng trong nước ở tất cả các công ty trong ngành. Bộ Xây dựng dự kiến tổng mức tiêu thụ xi măng trong nước sẽ duy trì trong khoảng 60-65 triệu tấn trong năm 2023. Tuy nhiên, nhu cầu trong nước tăng do đầu tư công chỉ chiếm khoảng 3% sản lượng tiêu thụ của HT1 trong năm 2022.

Theo đó, việc gia tăng trong đầu tư công sẽ ít có tác động đến nhu cầu về xi măng HT1. SSI Research giả định mức tiêu thụ xi măng của HT1 sẽ giảm 3% so với cùng kỳ trong năm 2023.

Giá than điều chỉnh trong năm 2023 sẽ tạo động lực cho lợi nhuận xi măng phục hồi: Giá than toàn cầu đã giảm 40% so với đầu năm tại thời điểm tháng 2/2023. Theo S&P Global, giá than điều chỉnh do các yếu tố sau: (i) Than của Nga được bán với mức chiết khấu cao và thường được các nước như Trung Quốc và Ấn Độ thu mua; (ii) Mùa đông ở Châu Âu năm 2022/2023 ấm hơn cùng giá khí đốt tự nhiên giảm làm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng than; và (iii) Sản lượng than khai thác của Trung Quốc và Ấn Độ tăng lên và dự kiến lần lượt ở mức 4,9 tỷ tấn (+9% so với cùng kỳ) và 950 nghìn tấn (+13% so với cùng kỳ). Do đó, việc giá than giảm (than chiếm khoảng 40% giá thành sản xuất xi măng) sẽ giúp công ty cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2023.

SSI Research cho rằng giá cổ phiếu trong ngắn hạn sẽ được hỗ trợ bởi thông tin giá than giảm và kỳ vọng giải ngân đầu tư công tăng lên trong năm 2023. Tuy nhiên, KQKD quý I/2023 của HT1 sẽ bị ảnh hưởng do kỳ nghỉ Tết và than tồn kho có mức giá cao. Mùa cao điểm tiêu thụ xi măng của HT1 là vào quý II và quý IV.

Do đó, SSI Research cho rằng lợi nhuận của HT1 sẽ bắt đầu phục hồi vào Q2.2023. Do đó, SSI Research khuyến nghị các nhà đầu tư nên chờ đợi cơ hội trong Q2.2023 hoặc hoặc tích lũy cổ phiếu trong những nhịp giảm sâu để có được mức hỗ trợ về định giá tốt hơn.

Trong năm 2023, SSI Research dự báo doanh thu thuần và LNST của HT1 lần lượt đạt 8,5 nghìn tỷ đồng (-5% so với cùng kỳ) và 419 tỷ đồng (+60% so với cùng kỳ). SSI Research kỳ vọng sản lượng tiêu thụ xi măng và giá bán bình quân sẽ giảm lần lượt -3% và -2% so với cùng kỳ do ngành xây dựng suy yếu. Dựa trên giả định giá than sẽ giảm 15% so với cùng kỳ trong năm 2023, tỷ suất lợi nhuận gộp dự kiến sẽ tăng lên 12,3% trong năm 2023 so với mức 10% trong năm 2022.

HT1 đang giao dịch với P/E dự phóng là 12,8x cho năm 2023, đây là mức bình quân 10 năm trong khoảng 7x23x. SSI Research áp dụng P/E mục tiêu là 12x và EV/EBITDA để đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 13.400 đồng/cổ phiếu cho cổ phiếu HT1 (từ mức 12.300 đồng/cổ phiếu), và duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP.