Lợi nhuận gộp quý III/2022 tăng vọt, VICEM Hà Tiên (HT1) báo lãi lớn, đạt 36,5 tỷ đồng

Công ty CP xi măng VICEM Hà Tiên (HT1) vừa công bố BCTC Quý III/2022 với lãi tăng vọt 286% so với cùng kỳ lên 36,5 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh của Hà Tiên, trong quý III năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.260 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận gộp tăng vọt 312% lên 190 tỷ, giá vốn bán hàng cũng tăng mạnh 109% lên 2.070 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế cũng tăng hơn 286%, lên 36,5 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ Quý III/2022 đạt 36,2 tỷ đồng, tăng 284% so với Quý III/2021 (tăng 55,89 tỷ đồng) và kết quả lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 36,5 tỷ đồng, tăng 286% so cùng kỳ năm 2021.

Công ty cho biết, lợi nhuận gộp tăng 143,9 tỷ do sản lượng xi măng quý III/2022 tăng 80,7% so với cùng kỳ năm 2021 (thời gian này sản lượng bị ảnh hưởng từ việc giãn cách xã hội do dịch Covid-19).

BCTC Công ty CP VICEM Hà Tiên (HT1).

Năm 2022, HT1 lên kế hoạch kinh doanh với gần 7.862 tỷ đồng tổng doanh thu và gần 502 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 11% và 9% so với năm 2021. So với kế hoạch này, Công ty đã thực hiện được 84% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

Kết thúc quý III/2022, tổng tài sản của VICEM Hà Tiên tăng nhẹ 6% so với đầu năm lên 9.388 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 2.352 tỷ đồng, còn lại tài sản dài hạn là 7.036 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 55% lên 1.033 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 19/10, cổ phiếu HT1 đứng tại giá tham chiếu 11.250 đồng/CP.