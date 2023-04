Lãi quý I/2023 của Cao su Sao Vàng (SRC) giảm tới 74%

SRC báo lãi sau thuế quý I/2023 đạt hơn 4 tỷ đồng, giảm gần 73% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong 3 tháng đầu năm, Công ty CP Cao su Sao Vàng (HoSE: SRC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 201,7 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2022. Giá vốn bán hàng giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, đạt 170,3 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của SRC chỉ còn đạt 31,4 tỷ đồng, giảm 37%.

Doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022, đạt 425 triệu đồng; Chi phí tài chính doanh nghiệp tăng 26% lên 53 tỷ đồng.

Kết quả, SRC báo lãi sau thuế quý I/2023 đạt hơn 4 tỷ đồng, giảm gần 73% so với cùng kỳ năm 2022.

BCTC hợp nhất quý I/2023 của SRC

Tính đến ngày 31/3/2023, tài sản của Cao su Sao Vàng ở mức 1.227,1 tỷ đồng, giảm nhẹ so với ngày đầu năm 2023; trả trước cho người bán ngắn hạn giảm 52% xuống 3,6 tỷ đồng; Hàng tồn kho tăng 4% so với ngày đầu năm 2023, đạt 340,6 tỷ đồng; người mua trả tiền trước ngắn hạn của SRC ghi nhận giảm 15% so với ngày đầu năm, đạt 85 tỷ đồng;

Vay, nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn lần lượt tăng 0,2% và giảm 0,4% so với ngày đầu năm, đạt lần lượt 222,2 tỷ đồng và 134,6 tỷ đồng.

Các yếu tố trên đã góp phần đưa tổng nợ của doanh nghiệp tính đến ngày 31/3 đạt 783,74 tỷ đồng, giảm 2,7% so mức 805,69 tỷ đồng ngày đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đến ngày 31/3 đạt 443,38 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu đạt 280,65 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 63 tỷ đồng (lợi nhuận chưa phân phối kỳ này đạt 4,05 tỷ đồng).

Năm 2023, SRC đặt mục tiêu doanh thu tiêu thụ đạt 2.000 tỷ đồng; trong đó: Doanh thu SXCN dự kiến đạt 970 tỷ đồng và doanh thu thương mại dự kiến đạt 1.030 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế đề ra 100 tỷ đồng.

Công ty cũng thông qua việc chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với mức 8%, tổng số tiền thực hiện đạt 22,45 tỷ đồng. Trong năm 2023, SRC dự kiến chia cổ tức từ 10% vốn điều lệ trở lên.