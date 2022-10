Lãi ròng 9 tháng của Tập đoàn Đất Xanh (DXG) giảm 37% xuống 556,4 tỷ đồng

Sau 9 tháng, Tập đoàn Đất Xanh (DXG) lần lượt thực hiện được 41,8% mục tiêu doanh thu và 39,7% mục tiêu lợi nhuận năm.

Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần đạt 1.255 tỷ đồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng từ 520 tỷ đồng lên 574 tỷ đồng, theo đó lợi nhuận gộp giảm 12,9% về còn 681 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán ghi tăng 10,3% lên mức 573,6 tỷ đồng khiến cho biên lợi nhuận gộp ở mức 54,3%, giảm 5,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận mức tăng mạnh từ chi phí lương.

Quý III, ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính của Đất Xanh 211,6 tỷ đồng, gấp 4,5 lần; trong khi đó, chi phí tài chính giảm gần 12%, ghi nhận còn 128,8 tỷ đồng với chi phí lãi vay ở mức 116,3 tỷ đồng. Chi phí bán hàng 5,7% về còn 128,8 tỷ xuống 272,7 tỷ đồng.

Đất Xanh cũng ghi nhận 12 tỷ đồng lợi nhuận khác so với 621 triệu đồng vào năm ngoái. Bên cạnh đó, do khoản chi phí thuế thu nhập hoãn lại trong kỳ là 32,2 tỷ đồng, tăng 6,7 lần so với quý III/2021, lợi nhuận sau thuế của DXG trong kỳ đạt 258,6 tỷ đồng, tăng hơn 61% so với cùng kỳ

Kết quả kinh doanh quý III của Đất Xanh.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của DXG đạt 4.597 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 929 tỷ đồng, lãi ròng ở mức 556,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 31% và 37% so với cùng kỳ.

Trong 2022, Đất Xanh đề ra mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt là 11.000 tỷ đồng và 1.400 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, DXG lần lượt thực hiện được 41,8% mục tiêu doanh thu và 39,7% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Đất Xanh ghi nhận đạt 31.301 tỷ đồng, tăng 10,8% so với đầu năm chủ yếu do sự gia tăng ở hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn. Giá trị hàng tồn kho ghi nhận đã tăng 25,5% so với đầu năm lên mức 14.108 tỷ đồng, bao gồm một số dự án đang phát triển như Gem Sky World, Gem Riverside, Home Park City...



Ở khoản phải thu ngắn hạn, Tập đoàn ghi nhận 12.947 tỷ đồng, tăng 20% bởi tăng các khoản tạm ứng đầu tư.

Nợ phải trả tăng 12,5% so với thời điểm cuối năm ngoái lên 16.742,5 tỷ. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 3.074 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn là 2.908,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Đất Xanh tăng 9% so với đầu năm, ở mức 14.577 tỷ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ là 1,15 lần.

Liên quan đến công ty, ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT mới đây đã thông báo đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu DXG trong thời gian 27/10 đến 25/11, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Vị lãnh đạo cao nhất tại doanh nghiệp có sở hữu gần 115 triệu cổ phiếu trước giao dịch và có thể nâng tối đa lên gần 125 triệu cổ phiếu sau thương vụ trên, tương đương nắm giữ đến 20,5% cổ phần doanh nghiệp.

Kể từ đầu năm, bản thân ông Thìn liên tục mua gom cổ phiếu DXG để trở thành cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp. Ông Thìn từng chi hơn 900 tỷ đồng để gom 20,7 triệu cổ phiếu hồi tháng 3 và tiếp tục mua thêm 5 triệu cổ phiếu khác trong tháng 4 và đến tháng 9 vừa qua gom thêm 5 triệu cổ phiếu khác.

Ngoài Chủ tịch HĐQT liên tiếp mua cổ phiếu thì một nhóm cổ đông khác là Dragon Capital mới đây cũng mua vào 1,5 triệu cổ phiếu DXG. Giao dịch giúp nhóm này trở thành cổ đông lớn thứ nhì tại doanh nghiệp với sở hữu trên 122 triệu đơn vị, chiếm tỷ lệ 20,15% cổ phần.

Đất Xanh đang trong quá trình chuẩn bị họp cổ đông bất thường về việc thay đổi nhận diện thương hiệu, thay đổi ngành nghề kinh doanh và các vấn đề khác.

Theo đó, tập đoàn này đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2030 sẽ phát triển đa ngành trong 5 lĩnh vực chính gồm bất động sản đô thị, dịch vụ bất động sản, xây dựng, tài chính - đầu tư, công nghệ. Trong đó, tập đoàn đang muốn tập trung nhất cho mảng phát triển bất động sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/10, cổ phiếu DXG giao dịch ở giá 13.500 đồng/cp.