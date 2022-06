Lạm phát của Mỹ cao ngoài dự kiến, "ngoại lệ" cho thị trường chứng khoán Việt ?

Lạm phát của Mỹ đã tăng trở lại trong tháng 5/2022, nhưng các chuyên gia tài chính cho rằng, nếu FED mạnh tay, chính sách tiền tệ sẽ trở thành con dao 2 lưỡi. Và chứng khoán Việt Nam vẫn có cơ hội cho nhà đầu tư hái quả ngọt.

Lạm phát của Mỹ đã tăng trở lại vào tháng 5/2022 khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2021, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 12/1981.

Số liệu thống kê do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 10/6 cho thấy, chỉ số CPI trong tháng 5/2022 đã tăng 1% so với tháng trước đó. CPI của tháng 5/2022 đã cao hơn nhiều so với dự báo của giới phân tích, sau khi đạt mức tăng khiêm tốn 0,3% hồi tháng 3 vừa qua.

Dữ liệu cho thấy, giá xăng đã tăng 4,1% trong tháng 5 vừa qua. Mức tăng giá lớn cũng được ghi nhận trong thị trường nhà ở, giá vé máy bay và các loại xe mới hay đã qua sử dụng.

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho biết, giá năng lượng đã tăng 34,6% trong năm qua - tốc độ tăng nhanh nhất kể từ tháng 9/2005. Giá lương thực tăng 10,1% (lần đầu tiên vượt mức 10% kể từ tháng 3/1981).

Giá thực phẩm và nhiên liệu đã tăng nhanh trong những tuần gần đây, trong bối cảnh tình hình xung đột tại Ukraine khiến giá dầu mỏ và ngũ cốc toàn cầu leo thang. Các tài xế ở Mỹ phải đối mặt với giá xăng cao kỷ lục mỗi ngày. Trong ngày 10/6, giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ đạt 4,99 USD/gallon.

Nếu không tính tới thực phẩm hay xăng dầu, CPI của Mỹ trong tháng 5 vừa qua cũng tăng 0,6% so với tháng trước đó, và tăng 6% trong 12 tháng qua.

Lạm phát tăng, nếu FED mạnh tay chính sách tiền tệ sẽ thành con dao 2 lưỡi

Lạm phát của Mỹ đã tăng trở lại trong tháng 5/2022 và cao hơn kỳ vọng đẩy quan ngại về việc FED sẽ tăng lãi suất lên.

Chia sẻ tại Talkshow Chọn danh mục kỳ 7 với chủ đề "Hiểu doanh nghiệp để không lạc lối" do Báo Đầu tư tổ chức, ông Nguyễn Thế Minh , Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, nếu FED mạnh tay, chính sách tiền tệ sẽ trở thành con dao 2 lưỡi. Vì vậy, thời gian vừa qua FED vừa đi vừa thăm dò chứ không mạnh tay như cú sốc 2028-2019.

Trong thời gian vừa qua, lạm phát của Mỹ đã đạt ở mức cao nhất trong 40 năm. Theo kế hoạch, lãi suất sẽ tăng đến 1,9% trong năm 2022 nếu FED kiểm soát lạm phát an toàn. Nhưng một kịch bản xấu nhất có thể xảy ra là FED có thể tăng một mức lãi suất cao hơn nữa, vượt 1,9%. "Điều này khiến những nước cận biên và mới nổi sẽ chịu ảnh hưởng và khá nhạy cảm", ông Nguyễn Thế Minh đánh giá.

Đối mặt với tình hình hiện tại, đặc biệt năm 2020-2021, các doanh nghiệp mới bắt đầu hồi phục trở lại sau Covid-19. Việc thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ tác động khiến các doanh nghiệp này chưa thể hồi phục trở lại như trước năm 2020.

Trong kịch bản tích cực nhất FED chỉ tăng lãi suất tối thiểu 1,9% trong năm 2022, kinh tế Việt Nam nói chung và chứng khoán nói riêng sẽ chỉ bị tác động ở mức độ nhẹ. Vì việc tăng lãi suất đó không xảy ra đồng đều ở các quốc gia mà chủ yếu là ở các quốc gia đã kích thích kinh tế trong 2 năm Covid vừa qua.

Dù vậy, ông Nguyễn Thế Minh thận trọng!

Ông Nguyễn Thế Minh , Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam - người 12 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Báo Đầu tư



"Tất nhiên, chúng ta cũng không loại trừ khả năng lạm phát đang cao. Thời gian gần đây giá dầu rất cao và xung đột Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt, khiến rủi ro đối mặt lạm phát cao. Chưa kể thời gian tới, Trung Quốc mở cửa trở lại rất có thể chi phí logistic sẽ tăng cao. Đây là những rủi ro cần quan sát bởi nó có thể ảnh hưởng tới những chính sách tiền tệ và tài khóa của Việt Nam", Giám đốc phân tích Yuanta Việt Nam nói.

Nếu FED tăng lãi suất ngoài dự kiến, chứng khoán Việt Nam sẽ khó khăn hơn?

Thông thường FED tăng lãi suất, dòng vốn ngoại sẽ ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng này không ảnh hưởng nhiều. Bởi tỷ trọng nhà đầu tư nước ngoài hiện khoảng 16%, thời gian gần đây nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng và chiếm tỷ trọng hơn 16% một chút và đang tìm kiếm cơ hội.

Trong khi đó, về yếu tố tỷ giá, nếu so sánh với các đồng tiền trong khu vực, đồng VND vẫn khỏe hơn, quay lại vùng đỉnh cũ năm 2018. Do đó Việt Nam thừa sức để kiếm soát biến động tỷ giá ổn định hơn.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thế Minh cho rằng, thông thường trong những lần FED tăng lãi suất, thị trường khó khăn hơn. Không còn dòng tiền rẻ như 2020-2021 nữa, nhà đầu tư sẽ trở nên thận trọng hơn. Nhưng cơ hội đối với cổ phiếu vẫn có.

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang gần giống mô hình chữ V. Thị trường đã trải qua giai đoạn giảm khốc liệt tháng 4-5 và hiện đang hồi phục trở lại. Tuy nhiên, sau thời gian dài giảm sâu, lượng nhà đầu tư thua lỗ lớn chỉ mong muốn được về bờ, điều này khiến thị trường hồi phục sẽ trở nên khó khăn hơn.

Giám đốc phân tích của Yuanta Việt Nam dự đoán về xu hướng thị trường trong tháng 6 sẽ tăng nhưng với biên độ không quá lớn. Chỉ số VN-Index sẽ biến động ở vùng giá 1.300-1.328 điểm, hoặc cao hơn có thể vượt 1.400 điểm.

"Quy mô dòng tiền sẽ không lớn như đầu năm, đặc biệt tại thời điểm năm 2021. Bởi lượng nhà đầu tư rút ra thị trường, dòng tiền không còn rẻ nên đã chuyển các nền sản xuất khác khi nên kinh tế mở cửa trở lại, và sự phân hóa dòng tiền", ông Nguyễn Thế Minh nhận định.

Nếu năm 2021 dòng tiền tập trung vào nhóm chứng khoán, ngân hàng… năm 2022 sẽ chảy vào nhóm ngành bám sát đà hồi phục của kinh tế như ngành sản xuất, bán lẻ, vận tải, logistic, công nghệ. Đây là những nhóm ngành không đủ vốn hóa để kéo đà tăng của thị trường.

Ông Minh cũng lưu ý,Những năm gần đây, dòng tiền phân hóa ngày càng mạnh hơn khá tương đồng với thị trường Mỹ. Nếu như trước đây, những cổ phiếu mạnh như VNM, FPT mà giảm sàn thì cả thị trường sẽ giảm khốc liệt. Nhưng càng ngày, nhà đầu càng ngày càng thông minh hơn, có sự nhìn nhận và phân tích kỹ hơn.