Lạng Sơn: Chuyển đổi số toàn diện

Từ Nghị quyết đến hành động cụ thể

Là một tỉnh miền núi, biên giới với nhiều khó khăn đặc thù , Lạng Sơn đã xác định con đường phát triển bền vững không thể tách rời khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội thảo về chuyển đổi số của tỉnh Lạng Sơn. Ảnh Hoàng Nghĩa

Tinh thần này được quán triệt sâu sắc từ Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và CĐS quốc gia, ban hành ngày 22/12/2024.

Sự quyết tâm đó đã nhanh chóng biến thành hành động cụ thể và mang lại "quả ngọt". Trong 4 năm liên tiếp, Lạng Sơn luôn đứng trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước về Chỉ số Chuyển đổi số (DTI).

Đây là minh chứng rõ nét cho một tư duy mới, cách làm mới, biến những thách thức thành cơ hội để bứt phá. Hạ tầng số, dữ liệu số được quan tâm đầu tư đồng bộ; các hệ thống phần mềm dùng chung đã kết nối liên thông với các bộ, ngành Trung ương, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mang công nghệ đến từng thôn, bản

Một trong những sáng kiến mang đậm dấu ấn và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Lạng Sơn chính là phong trào thi đua “Bình dân học vụ số”. Gợi nhớ về phong trào "Bình dân học vụ" diệt "giặc dốt" năm xưa, chiến dịch ngày nay mang một sứ mệnh mới: trang bị kiến thức và kỹ năng số cơ bản cho mọi người dân, từ thành thị đến nông thôn.

Trong 4 năm liên tiếp, Lạng Sơn luôn đứng trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước về Chỉ số Chuyển đổi số (DTI). Ảnh: Hoàng Nghĩa

Mục tiêu của phong trào không hề xa vời. Đó là giúp mỗi người dân, không phân biệt tuổi tác hay trình độ, có thể tự tin tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, tham gia vào kinh tế số, biết cách bảo vệ thông tin cá nhân và tận dụng những cơ hội mà công nghệ mang lại. Công cụ đắc lực để hiện thực hóa mục tiêu này là ứng dụng “Học tập suốt đời” trên Nền tảng “Công dân số Xứ Lạng”.

Để phong trào thực sự lan tỏa sâu rộng, Lạng Sơn huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, từ tỉnh đến cơ sở. Vai trò của các Tổ Công nghệ số cộng đồng được phát huy tối đa, trở thành những "cánh tay nối dài" đưa kiến thức số đến tận từng thôn, tổ dân phố.

Công tác tuyên truyền được thực hiện đa dạng, dễ đọc, dễ hiểu, dễ tiếp thu, kết hợp giữa các khóa học trực tuyến và lớp học trực tiếp tại địa phương, đặc biệt chú trọng đến các đối tượng yếu thế, người lớn tuổi.

Du lịch thông minh "Cú hích" cho ngành kinh tế mũi nhọn

Bên cạnh việc nâng cao dân trí số, Lạng Sơn xác định chuyển đổi số phải tạo ra động lực đột phá cho các ngành kinh tế, và du lịch được chọn làm lĩnh vực tiên phong. Tỉnh sở hữu tài nguyên du lịch đa dạng, từ các di sản văn hóa - lịch sử như: Chùa Tam Thanh, Nhị Thanh, Thành Nhà Mạc, đến cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ của Mẫu Sơn và tiềm năng từ Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Lạng Sơn xác định chuyển đổi số phải tạo ra động lực đột phá cho các ngành kinh tế. Ảnh: Hoàng Nghĩa

Những bước đi đầu tiên trong việc ứng dụng công nghệ đã được triển khai, như: Cổng thông tin du lịch thông minh, ứng dụng "Lang Son Tourism", và hệ thống mã QR tra cứu thông tin tại các điểm di tích. Tuy nhiên, tầm nhìn của Lạng Sơn còn xa hơn thế: tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng một hệ sinh thái du lịch thông minh thực thụ...

Theo định hướng hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn như MobiFone, một loạt giải pháp AI đột phá sẽ được áp dụng: Trợ lý ảo AI và Chatbot sẽ hỗ trợ du khách 24/7 bằng nhiều ngôn ngữ, đặc biệt hữu ích với khách quốc tế; Cá nhân hóa hành trình: AI sẽ phân tích sở thích và hành vi của du khách để tự động gợi ý những lịch trình tối ưu, từ điểm tham quan, nhà hàng đến các dịch vụ phù hợp; Quản lý điểm đến thông minh (DMS): Xây dựng một hệ sinh thái kết nối DMS, GIS (bản đồ số), AI và IoT (Internet vạn vật). Hệ thống này cho phép cơ quan quản lý theo dõi lưu lượng khách theo thời gian thực, đưa ra các dự báo và điều phối dòng khách hợp lý, đặc biệt hữu ích trong các mùa lễ hội cao điểm, giúp tránh quá tải và nâng cao chất lượng dịch vụ.Tăng cường trải nghiệm thực tế ảo (AR/VR)…

Việc ứng dụng AI không chỉ làm hài lòng du khách mà còn giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí quảng bá, tăng doanh thu, và hỗ trợ cơ quan nhà nước quản lý hiệu quả hơn dựa trên dữ liệu chính xác.

Với một chiến lược bài bản, vừa chú trọng nền tảng con người thông qua "Bình dân học vụ số", vừa đi thẳng vào công nghệ cao trong các ngành kinh tế trọng điểm như du lịch, Lạng Sơn đang khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số.

Đây là con đường đúng đắn để mảnh đất địa đầu Tổ quốc vươn mình mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế số quốc gia, và thực sự trở thành một điểm đến thông minh, hấp dẫn trong kỷ nguyên mới.