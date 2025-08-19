Lạng Sơn khởi công Khu liên hợp thể thao hơn 500 tỷ đồng, kỳ vọng tạo đột phá

Sự kiện là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 18. Tới dự buổi lễ có sự hiện diện của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND-UBND; lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương tỉnh Lạng Sơn.

Sự kiện khởi công đúng ngày 19/8 mang ý nghĩa chính trị sâu sắc đối với tỉnh Lạng Sơn. Ảnh Hoàng Tính

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: Trong nhiều năm qua, hệ thống cơ sở vật chất, thiết chế thể thao của tỉnh còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Việc đầu tư xây dựng Khu Liên hợp thể thao hiện đại, đồng bộ là một quyết tâm lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự tại buổi lễ khởi công Dự án Khu Liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Tính

Dự án Khu Liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn được xây dựng tại phường Đông Kinh, với tổng diện tích 28,73 ha. Dự án có tổng mức đầu tư là 500,3 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn bố trí năm 2025 là 330 tỷ đồng.

Trong giai đoạn I, dự án sẽ triển khai xây dựng trên diện tích gần 29 ha các hạng mục chính bao gồm: Nhà thi đấu đa năng với 3.000 chỗ ngồi cố định và 1.000 chỗ ngồi di động, có khả năng phục vụ thi đấu nhiều môn thể thao như bóng rổ, bóng chuyền, Futsal, võ thuật... ; nhà tập luyện thể thao rộng 2.220m2 ; khu nhà ở vận động viên cao 3 tầng ; cùng với đó là các công trình phụ trợ như quảng trường, sân tập, bãi đỗ xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Ông Bùi Quốc Khánh – Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn (chủ đầu tư) cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại Ban đã lựa chọn được 9/16 gói thầu, bao gồm gói thầu EC (thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị) quan trọng nhất. Về công tác giải phóng mặt bằng, trong tổng số 28,73 ha cần thu hồi, chính quyền đã phê duyệt phương án bồi thường và nhận bàn giao 1,94 ha từ 21 hộ dân để phục vụ khởi công.

Để triển khai công việc, trong thời gian tới lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học để đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả. Công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công, phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2027.

Phối cảnh của sân vận động khi hoàn thành. Ảnh: Hoàng Tính

Khi hoàn thành, Khu Liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn đăng cai các giải đấu cấp quốc gia và khu vực mà còn trở thành một điểm nhấn kiến trúc, không gian văn hóa cộng đồng. Công trình được kỳ vọng sẽ là biểu tượng mới cho tinh thần thể thao - đoàn kết - hội nhập, góp phần đưa Lạng Sơn trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.