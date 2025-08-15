Lạng Sơn 'giải bài toán' kinh doanh thời đại số

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở Công Thương, cho biết, Lạng Sơn hiện có 82 chợ đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu thụ nông sản địa phương. Tỉnh Lạng Sơn đã và đang tích cực triển khai các mô hình như "Chợ 4.0" và "Chuyển đổi số chợ truyền thống" để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Ông Nguyễn Đình Đại - Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV

Dù nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ, đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội kinh doanh trực tuyến và đưa các sản phẩm đặc sản như hoa hồi, quả na, măng ớt lên sàn thương mại điện tử, nhưng quá trình này vẫn còn nhiều khó khăn.

Các doanh nghiệp địa phương chủ yếu có quy mô siêu nhỏ và nhỏ, đối mặt với những hạn chế về vốn đầu tư, cơ sở vật chất, và nguồn nhân lực thiếu kinh nghiệm trong việc phân tích thị trường. Bên cạnh đó, việc cập nhật các quy định pháp luật về kinh doanh trên nền tảng số cũng là một thách thức lớn.

Chương trình tập huấn được thiết kế để giải quyết trực tiếp những khó khăn trên. Sẽ có các các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử đã cung cấp những kiến thức và kỹ năng thực tiễn, bao gồm kinh doanh trên các nền tảng phổ biến, hướng dẫn xây dựng gian hàng và bán hàng hiệu quả trên Shopee, TikTok Shop, và Facebook.

Kỹ năng livestream hướng dẫn thực hành kỹ năng livestream bán hàng, một công cụ tiếp thị hiệu quả đang là xu hướng. Chuyển đổi số chợ truyền thống, các giải pháp đưa tiểu thương và chợ truyền thống vào hệ sinh thái thương mại điện tử bền vững.

Pháp lý và vận hành phổ biến các quy định và hướng dẫn đăng ký kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử.

Các đại biểu tham dự Chương trình. Ảnh: Hoàng Tính

Sự kiện còn có sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ lớn như Sapo, Haravan, TikTok Shop, và Zalopay, mang đến các giải pháp số thiết thực cho học viên.

Thông qua chương trình, Sở Công Thương Lạng Sơn kỳ vọng sẽ trang bị cho các doanh nghiệp, HTX, và tiểu thương những kỹ năng cần thiết từ tiếp thị trên mạng xã hội, sử dụng ví điện tử đến quản lý khách hàng số.

Mục tiêu cuối cùng là giúp các đơn vị tự tin bắt đầu hành trình số hóa, thích nghi và làm chủ thị trường, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và tận dụng lợi thế cửa ngõ giao thương với Trung Quốc để hướng tới xuất khẩu.