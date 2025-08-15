Chuyển động Đông Bắc

Lạng Sơn "giải bài toán" kinh doanh thời đại số

Hoàng Tính
15/08/2025 13:39 GMT +7
Sáng 15/8, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử cho hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), và tiểu thương trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở Công Thương, cho biết, Lạng Sơn hiện có 82 chợ đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu thụ nông sản địa phương. Tỉnh Lạng Sơn đã và đang tích cực triển khai các mô hình như "Chợ 4.0" và "Chuyển đổi số chợ truyền thống" để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Ông Nguyễn Đình Đại - Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV

Dù nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ, đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội kinh doanh trực tuyến và đưa các sản phẩm đặc sản như hoa hồi, quả na, măng ớt lên sàn thương mại điện tử, nhưng quá trình này vẫn còn nhiều khó khăn.

Các doanh nghiệp địa phương chủ yếu có quy mô siêu nhỏ và nhỏ, đối mặt với những hạn chế về vốn đầu tư, cơ sở vật chất, và nguồn nhân lực thiếu kinh nghiệm trong việc phân tích thị trường. Bên cạnh đó, việc cập nhật các quy định pháp luật về kinh doanh trên nền tảng số cũng là một thách thức lớn.

Chương trình tập huấn được thiết kế để giải quyết trực tiếp những khó khăn trên. Sẽ có các các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử đã cung cấp những kiến thức và kỹ năng thực tiễn, bao gồm kinh doanh trên các nền tảng phổ biến, hướng dẫn xây dựng gian hàng và bán hàng hiệu quả trên Shopee, TikTok Shop, và Facebook.

Kỹ năng livestream hướng dẫn thực hành kỹ năng livestream bán hàng, một công cụ tiếp thị hiệu quả đang là xu hướng. Chuyển đổi số chợ truyền thống, các giải pháp đưa tiểu thương và chợ truyền thống vào hệ sinh thái thương mại điện tử bền vững.

Pháp lý và vận hành phổ biến các quy định và hướng dẫn đăng ký kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử.

Các đại biểu tham dự Chương trình. Ảnh: Hoàng Tính

Sự kiện còn có sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ lớn như Sapo, Haravan, TikTok Shop, và Zalopay, mang đến các giải pháp số thiết thực cho học viên.

Thông qua chương trình, Sở Công Thương Lạng Sơn kỳ vọng sẽ trang bị cho các doanh nghiệp, HTX, và tiểu thương những kỹ năng cần thiết từ tiếp thị trên mạng xã hội, sử dụng ví điện tử đến quản lý khách hàng số.

Mục tiêu cuối cùng là giúp các đơn vị tự tin bắt đầu hành trình số hóa, thích nghi và làm chủ thị trường, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và tận dụng lợi thế cửa ngõ giao thương với Trung Quốc để hướng tới xuất khẩu.

Tham khảo thêm
Đại hội Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn lần thứ I: Dấu ấn một nhiệm kỳ và khát vọng vươn lên

Đại hội Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn lần thứ I: Dấu ấn một nhiệm kỳ và khát vọng vươn lên

Cỗ máy kiếm tiền ở xã vùng cao Lạng Sơn: Người đi ngược lối mang nghề mới về cho dân bản (Bài 1)

Cỗ máy kiếm tiền ở xã vùng cao Lạng Sơn: Người đi ngược lối mang nghề mới về cho dân bản (Bài 1)

Chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Lạng Sơn, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, tránh lãng phí

Chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Lạng Sơn, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, tránh lãng phí

Nông dân U70 Lạng Sơn biến đất cằn thành vườn bưởi, vườn na ngọt, tiêu chuẩn VietGAP, thu hàng trăm triệu đồng

Nông dân U70 Lạng Sơn biến đất cằn thành vườn bưởi, vườn na ngọt, tiêu chuẩn VietGAP, thu hàng trăm triệu đồng

Chương trình OCOP ở Lạng Sơn đang nâng cao chất lượng nông sản, giúp nông dân nâng cao thu nhập

Chương trình OCOP ở Lạng Sơn đang nâng cao chất lượng nông sản, giúp nông dân nâng cao thu nhập

Tags:

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh chi 210 tỷ đồng mở rộng bệnh viện Bãi Cháy

Quảng Ninh chi 210 tỷ đồng mở rộng bệnh viện Bãi Cháy

Lạng Sơn 'giải bài toán' kinh doanh thời đại số

Lạng Sơn "giải bài toán" kinh doanh thời đại số

Lạng Sơn hỗ trợ tiểu thương chợ truyền thống bán hàng online, đưa đặc sản vươn xa

Lạng Sơn hỗ trợ tiểu thương chợ truyền thống bán hàng online, đưa đặc sản vươn xa

Phát triển kinh tế song hành đảm bảo an sinh xã hội ở một phường của Quảng Ninh

Phát triển kinh tế song hành đảm bảo an sinh xã hội ở một phường của Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu giai đoạn 2026 – 2030, thành lập mới trên 2.000 doanh nghiệp/năm

Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu giai đoạn 2026 – 2030, thành lập mới trên 2.000 doanh nghiệp/năm

Phường Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) phát triển dịch vụ, du lịch chất lượng cao

Phường Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) phát triển dịch vụ, du lịch chất lượng cao

Bài liên quan

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh chi 210 tỷ đồng mở rộng bệnh viện Bãi Cháy

Quảng Ninh chi 210 tỷ đồng mở rộng bệnh viện Bãi Cháy

Lạng Sơn 'giải bài toán' kinh doanh thời đại số

Lạng Sơn "giải bài toán" kinh doanh thời đại số

Lạng Sơn hỗ trợ tiểu thương chợ truyền thống bán hàng online, đưa đặc sản vươn xa

Lạng Sơn hỗ trợ tiểu thương chợ truyền thống bán hàng online, đưa đặc sản vươn xa

Phát triển kinh tế song hành đảm bảo an sinh xã hội ở một phường của Quảng Ninh

Phát triển kinh tế song hành đảm bảo an sinh xã hội ở một phường của Quảng Ninh