Lễ 30/4 về Cần Thơ săn hàng hiệu giảm giá lên đến 80%

Phát biểu tại buổi lễ khởi động sáng 17/4, ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP. Cần Thơ nhấn mạnh, sự kiện không chỉ đơn thuần là hoạt động mua sắm mà còn là giải pháp then chốt để bình ổn thị trường.

"Trong bối cảnh sức mua có dấu hiệu chững lại từ đầu năm, Mega Sale lần 2 chính là "điểm kích hoạt" để phục hồi thị trường nội địa. Chúng tôi kiên quyết xây dựng một không gian mua sắm văn minh, hiện đại, nơi người dân được tiếp cận hàng hiệu chính hãng quốc tế và nội địa với mức giảm giá thật, thay vì các chương trình khuyến mãi thiếu minh bạch tràn lan trên mạng", ông Sơn khẳng định.

Sự kiện “Cần Thơ Mega Sale” lần 2 năm 2026 quy tụ "con số khủng" với 120 gian hàng bày bán hơn 500 thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, trải dài từ thời trang, mỹ phẩm, đồng hồ đến đồ gia dụng và thực phẩm chức năng.

Đặc biệt, mức giảm giá sâu lên đến 80% cùng các hình thức khuyến mãi hấp dẫn như "mua 1 tặng 1" hứa hẹn sẽ tạo nên một cơn sốt mua sắm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty TNHH THDV Bigbang Hàng Hiệu - đơn vị thực hiện cho biết, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 29/4 đến 3/5, tại Sảnh Trấn Giang, khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ.

Việc lựa chọn thời điểm ngay sát kỳ nghỉ lễ dài ngày được xem là bước đi chiến lược nhằm tận dụng dòng khách du lịch đổ về Cần Thơ, từ đó gia tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa.

Điểm mới của Mega Sale lần này là sự đồng hành của Xanh SM trong vai trò đối tác di chuyển. Điều này không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn mà còn lồng ghép thông điệp về "tiêu dùng xanh" và lối sống bền vững – một xu hướng mà TP.Cần Thơ đang tích cực hướng tới.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Vũ Sơn cũng cho biết thêm, cơ quan quản lý Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức (Bigbang Hàng Hiệu) để kiểm soát nghiêm ngặt nguồn gốc xuất xứ và chất lượng hàng hóa.

Việc tổ chức Mega Sale quy mô lớn tại một không gian sang trọng, hiện đại cũng là cách để định hình lại thói quen mua sắm của người dân: Ưu tiên hàng hóa có thương hiệu, rõ ràng về chính sách giá và nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng.

Với sự chuẩn bị chu đáo và quy mô rầm rộ hơn lần thứ nhất, Cần Thơ Mega Sale 2026 lần 2 được kỳ vọng sẽ tạo ra "cú hích" doanh thu lớn cho các doanh nghiệp, đồng thời mang đến một kỳ nghỉ lễ sôi động, ý nghĩa cho người dân và du khách.