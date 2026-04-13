Quảng Ninh ra "tối hậu thư" với hành vi găm hàng, chờ giá xăng dầu
Ngày 13/4, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ký ban hành văn bản số 1434/UBND-TC.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các thương nhân phân phối, đầu mối kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh khẩn trương rà soát các hợp đồng mua bán xăng dầu để sửa đổi, bổ sung, bảo đảm theo quy định.
Các đơn vị kinh doanh được đề nghị điều chỉnh lại thời gian lưu mẫu, tuân thủ nghiêm quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, duy trì nghiêm ngặt mức dự trữ lưu thông bắt buộc theo quy định.
UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kịch bản ứng phó với rủi ro biến động của thị trường, bảo đảm duy trì nguồn cung ổn định, liên tục.
"Trường hợp để xảy ra tình trạng gián đoạn, đứt gãy cục bộ nguồn cung xăng dầu do nguyên nhân chủ quan, UBND tỉnh sẽ xem xét xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật", trích văn bản số 1434/UBND-TC.
Về phía Sở Công Thương tỉnh và Chi cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh Quảng Ninh giao chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cửa hàng bán lẻ và theo dõi sát hệ thống dữ liệu hóa đơn điện tử từng lần bán hàng.
Qua đó, ngành chức năng phải kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung giả tạo hoặc ngừng bán hàng không có lý do chính đáng.
Đồng thời, báo cáo, đề xuất Bộ Công Thương xem xét, trình Chính phủ bổ sung chế tài xử phạt hành vi vi phạm các điều khoản chính của hợp đồng mua bán xăng dầu, bãi bỏ điều kiện về chứng chỉ bảo vệ môi trường đối với nhân viên kinh doanh...
Đối với sở Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và việc thực hiện quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.