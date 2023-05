LienVietPostBank sắp trả cổ tức, bán cổ phần cho nước ngoài, tăng vốn điều lệ lên hơn 28.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, HoSE: LPB) đã thông báo về việc thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài và phát hành ESOP để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, HoSE: LPB) dự kiến tăng vốn điều lệ thêm tổng cộng 11.385 tỷ đồng, tương ứng phát hành thêm 1,13 tỷ cổ phiếu.

Trong đó, Ngân hàng này dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 19%, tương đương hơn 3.285 tỷ đồng (328 triệu cổ phiếu). Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - 5.000 tỷ đồng (500 triệu cổ phiếu); chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài - 3.000 tỷ đồng (300 triệu cổ phiếu) và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn của người lao động (ESOP) - 100 tỷ đồng (10 triệu cổ phiếu).

Hiện tại, LienVietPostBank đang có vốn điều lệ là hơn 17.291 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành các đợt phát hành, vốn điều lệ ngân hàng dự kiến tăng lên mức 28.676 tỷ đồng.

Tại muốn diễn biến khác, trong tháng 4 vừa qua, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) đã không thành công khi rao bán hơn 140,5 triệu cổ phiếu LPB qua phương thức đấu giá do không có nhà đầu tư nào tham gia.

Theo kế hoạch, VNPost bán đấu giá hơn 140,5 triệu cổ phần LPB với giá khởi điểm 22.908 đồng/cp. Nếu phiên đấu giá thành công, VNPost dự thu về tối thiểu 3.218 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2023, LienVietPostBank ghi nhận thu nhập lãi thuần của ngân hàng giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 2.774 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.566, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 322,3 tỷ đồng, cũng giảm 14% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu trong quý cũng giảm xuống còn 1,45%.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 9/5, giá cổ phiếu LPB tăng 0,73% lên mức 13.750 đồng/ cổ phiếu.