Loại quả tốt như sâm Hàn Quốc, tại Việt Nam giá chỉ khoảng 70.000 đồng/kg

Quả me có nhiều tác dụng ví như sâm Hàn Quốc, được rất nhiều nước trên thế giới săn lùng. Tại Việt Nam, giá quả me chỉ khoảng từ 60.000 - 70.000 đồng/kg.

Quả me có tên khoa học là Tamarindus indica. Chúng thuộc giống cây ngọt và chua, nhưng chủ yếu là chua.

Me là loài duy nhất trong chi Tamarindus thuộc họ Đậu (Fabaceae). Là loại cây thân gỗ, nó có thể cao tới 20 mét và là cây thường xanh trong những khu vực không có mùa khô.

Gỗ của thân cây me bao gồm lớp gỗ lõi cứng, màu đỏ sẫm và lớp dác gỗ mềm có màu ánh vàng. Lá của nó có dạng lá kép lông chim, bao gồm từ 10 đến 40 lá nhỏ.

Trái me chứa nhiều vitamin B và C, chất chống oxy hoá nên có khả năng chống viêm da, nhiễm trùng, kiểm soát cholesterol, huyết áp, ngừa béo phì, điều trị táo bón, ngừa ung thư, thanh lọc máu..

Hoa tạo thành dạng cành hoa (cụm hoa với trục kéo dài và nhiều cuống nhỏ chứa một hoa, giống như ở cây đậu lupin). Quả là loại quả đậu màu nâu, bên trong chứa cùi thịt và nhiều hạt có vỏ cứng. Hạt có thể có đường rạch đôi để tăng cường khả năng nảy mầm.

Cây me là loại cây thuộc giống nhiệt đới có nguồn gốc từ Châu Phi. Hiện nay, nó được trồng phổ biến ở các nước có khí hậu nhiệt đới như Châu Á, Châu Mỹ Latin. Ở Việt Nam, nó được trồng trải rộng khắp các tỉnh, thành phố, ở những công trình công cộng để lấy bóng mát như trường học, bệnh viện, khu nhà ở.

Loại quả này có rất nhiều tác dụng quý đối với sức khỏe tốt như: Giúp hệ thần kinh hoạt động tốt; giúp xương chắc khỏe; ngăn ngừa táo bón; kiểm soát huyết áp; ngăn chặn bệnh thiếu máu; giúp răng và lợi khỏe mạnh; tăng cường hệ thống miễn dịch...

Được biết, giống me Thái ngon nổi tiếng hiện nay là giống trồng tại huyện Lom Kao, tỉnh Phetchabun, miền Bắc Thái Lan. Tại Việt Nam, cây me ngọt là một trong những số cây trồng có hiệu quả ở những vùng bị mặn xâm nhập và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, cụ thể như ở Sóc Trăng, An Giang...



Những năm gần đây, nhiều nông dân ở ĐBSCL đã trồng thử nghiệm giống me Thái, mang lại hiệu quả đáng kể.

Quả me hiện được trồng nhiều ở các địa phương tại ĐBSCL.

Theo các nhà khoa học, me là loài cây bán hoang mạc nên khả năng chịu mặn rất tốt, năng suất và chất lượng trồng tại các vùng đất cát khô cằn hoặc vùng ven biển vẫn cho trái sai và chất lượng không thua gì trồng ở vùng sông nước.

Một lão nông ở tỉnh An Giang đã có của ăn của để nhờ trồng loại cây này cho biết, ông không chỉ ươm thành công giống me Thái mà còn thu hoạch được hàng tấn trái me Thái ngọt và bán với giá 70.000 đồng mỗi ký.

Người đàn ông này chia sẻ, hạt me sau khi phơi khô khoảng 3 nắng thì mang ngâm từ 2-3 đêm, chọn những hạt xù lớp vỏ ngoài (đạt chất lượng) rửa sạch, khoảng 10 ngày sau, hạt nảy mầm.

Lúc này, cho hạt vào bầu ươm đến 3 tháng sau mới trồng xuống đất. Tất nhiên, trước khi cho vào đất, người trồng phải xử lý đất bằng phân lân và vôi. Khi cây phát triển tốt, trước giai đoạn trổ bông xới đất cách gốc 3-5m và bón tiếp vôi, phân chuồng.

Giống me Thái này rất dễ trồng, không phân bón, không thuốc bảo vệ thực vật, không tưới mà vẫn cho trái tốt. Thời điểm thu hoạch rộ trái me Thái là tháng 11 (âm lịch) đến qua Tết Nguyên đán.

Từ khi cây me trổ bông đến thu hoạch mất khoảng 7 tháng. Giá bán me Thái khá ổn định, từ 60.000 - 70.000 đồng/kg. Chỉ sau vài năm trồng, gia đình người đàn ông này thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm.