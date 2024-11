Loạt doanh nghiệp MSH, BVH, LBM sắp trả cổ tức bằng tiền, có doanh nghiệp trả đến 35%

Sau khi công bố báo cáo tài chính quý III/2024 với kết quả tích cực, nhiều doanh nghiệp đồng loạt công bố chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền như: May Sông Hồng (MSH), Bảo Việt (BVH) và Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM),..

Cụ thể, ngày 2/12 tới đây, CTCP May Sông Hồng (HoSE: MSH) cho biết, căn cứ vào lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2024 là gần 270 tỷ đồng và dự kiến lợi nhuận cả năm vượt kế hoạch đề ra, HĐQT thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 35%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 3.500 đồng.

Với hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính May Sông Hồng sẽ trả tổng cộng khoảng 262,5 tỷ đồng trong lần tạm ứng cổ tức này. Theo thông báo, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 2/12 và ngày thực hiện chi trả là 20/12.

Trong năm 2024, May Sông Hồng đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.200 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 370 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 21% so với năm 2023. Như vậy, với kết quả trên, May Sông Hồng đạt 70% mục tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng.

Nguồn: MSH.

Cùng thời điểm, Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) cũng thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10,037% vào ngày 20/11, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.003,7 đồng.

Với tổng cộng hơn 742,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bảo Việt dự kiến sẽ chi khoảng 745 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 19/11/2023, và thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là ngày 20/12/2023. Như vậy, sau khi thanh toán cho cổ đông, Bảo Việt sẽ hoàn thành kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2023 được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Trong quý III/2024, Bảo Việt ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp đạt 561 tỷ đồng, đưa số lãi 9 tháng đầu năm lên 1.619 tỷ đồng, tăng lần lượt 21,8% và 13,4% so với cùng kỳ năm 2023. Bảo Việt cho biết, lợi nhuận tăng trưởng tích cực nhờ vào sự phục hồi của mảng kinh doanh bảo hiểm so với năm trước

Trong khi đó, CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (HoSE: LBM) cũng chốt ngày 10/12/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2024 với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng.

Với 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng cần chi 40 tỷ đồng để hoàn tất chi trả cho cổ đông. Ngày thanh toán là 26/12/2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng báo lãi sau thuế 62,3 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước. Giải trình về kết quả kinh doanh trên, doanh nghiệp cho biết, dù doanh thu hợp nhất quý III/2024 đạt gần 195 tỷ đồng, tăng hơn 4 tỷ so với cùng kỳ nhưng do thị trường xây dựng chưa phục hồi nên doanh nghiệp phải cạnh tranh giá bán.

Ngoài ra, chi phí nguyên liệu tăng do trong địa phận tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông thiếu hụt nguồn cung, công ty phải mua từ các tỉnh lân cận làm tăng giá vốn. Theo đó, lợi nhuận gộp quý III/2024 giảm 24% còn 42,3 tỷ đồng do biên lợi nhuận gộp giảm 7% còn 22%, ảnh hưởng đến kết quả 9 tháng đầu năm.