Loạt sai phạm bồi thường, tái định cư tại siêu dự án 4 tỷ USD ven biển Đà Nẵng

Thanh tra TP Đà Nẵng vừa công bố kết luận, chỉ rõ hàng loạt sai phạm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư khu tái định cư phục vụ siêu dự án nghỉ dưỡng Nam Hội An có tổng vốn đầu tư hơn 4 tỷ USD.

Theo kết luận thanh tra, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam (gọi tắt là Công ty Kỳ Hà Chu Lai) được UBND tỉnh Quảng Nam (trước khi chia tách địa giới hành chính) giao thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư các khu tái định cư phục vụ dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Tổng diện tích đất thu hồi, bồi thường hơn 499 ha, trong đó 411 ha đã bàn giao cho Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An – chủ đầu tư dự án. Tuy nhiên, đến nay, Công ty Kỳ Hà Chu Lai mới hoàn tất thủ tục giao 152 ha, còn hơn 258 ha vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Đơn vị này được giao đầu tư 5 khu tái định cư với tổng diện tích hơn 236 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.608 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân hơn 500 tỷ đồng. Dù vậy, các dự án đều vướng mặt bằng, thiếu vốn và thi công chậm, nhiều lần phải gia hạn tiến độ. Hiện các khu tái định cư đều dừng thi công, chờ nghiệm thu, quyết toán và kiểm toán phần khối lượng dở dang.

Khu tái định cư phục vụ siêu dự án nghỉ dưỡng Nam Hội An có tổng vốn đầu tư hơn 4 tỷ USD. Ảnh: B.X

Thanh tra TP Đà Nẵng cho rằng việc UBND tỉnh Quảng Nam giao Công ty Kỳ Hà Chu Lai thực hiện công tác bồi thường, tái định cư là chưa đảm bảo quy định. Đến thời điểm thanh tra, công ty và các đơn vị liên quan vẫn chưa thanh lý hợp đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, việc cho phép Công ty Kỳ Hà Chu Lai thu tiền sử dụng đất tái định cư cũng được xác định là chưa đúng quy định. Chủ đầu tư dự án – Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An – đã “tạm ứng” 257,8 tỷ đồng cho Công ty Kỳ Hà Chu Lai để đầu tư khu tái định cư. Tuy nhiên, do đây không phải là chủ đầu tư các khu tái định cư nên thanh tra đề nghị Công ty Kỳ Hà Chu Lai phải hoàn trả khoản tiền trên.

Về tài chính, tính đến thời điểm thanh tra, Công ty Kỳ Hà Chu Lai đã thu gần 136 tỷ đồng tiền sử dụng đất tái định cư nhưng mới nộp ngân sách hơn 13,9 tỷ đồng, còn lại khoảng 122 tỷ đồng chưa nộp.

Thanh tra thành phố nhận định cơ chế tài chính do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành tại Quyết định số 1284 ngày 3/5/2019, cùng việc Công ty Kỳ Hà Chu Lai thu tiền sử dụng đất tái định cư không qua ngân sách nhà nước, là chưa đảm bảo quy định pháp luật.

Từ kết quả trên, Thanh tra Đà Nẵng kiến nghị chấm dứt nhiệm vụ chủ đầu tư và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với Công ty Kỳ Hà Chu Lai; đồng thời giao lại cho đơn vị có chức năng tiếp tục thực hiện theo quy định.

Cơ quan thanh tra cũng đề nghị kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu, giao nhiệm vụ, ban hành cơ chế tài chính và tổ chức thu chi không đúng quy định.

Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có tổng vốn đầu tư hơn 105.000 tỷ đồng (tương đương 4 tỷ USD), là siêu dự án ven biển phía Nam Đà Nẵng, gồm khu kinh doanh trò chơi có thưởng, khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp, sân golf và các hạng mục vui chơi giải trí cao cấp.

Dự án do Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An đầu tư, với quy mô hơn 985 ha, ảnh hưởng đến khoảng 1.800 hộ dân tại hai huyện Duy Xuyên và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (cũ).