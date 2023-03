Lợi nhuận PV Power (POW) sau kiểm toán tăng thêm gần 230 tỷ đồng

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power; HoSE: POW) vừa mới công bố báo cáo tài chính 2022 sau kiểm toán, ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng từ 2.323 tỷ đồng lên 2.552 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm gần 230 tỷ đồng so với báo cáo tài chính quý IV đã công bố.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, HoSE: POW) công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với một số điểm khác với báo cáo tài chính quý IV công ty công bố trước đó.

Cụ thể, tổng doanh thu của PV Power sau kiểm toán giảm 10,2 tỷ đồng về mức gần 28.790 tỷ đồng. Tổng chi phí giảm 255 tỷ đồng còn 25.980 tỷ đồng. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế tăng gần 230 tỷ đồng sau kiểm toán, tương đương tăng gần 10% lên mức 2.552 tỷ đồng.

Chênh lệch các chỉ tiêu tài chính trong kỳ báo cáo trước và sau kiểm toán

PV Power cho biết nguyên nhân có sự chênh lệch lợi nhuận sau thuế 10% sau kiểm toán chủ yếu là do có sự thay đổi lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2). Trước đó, Nhơn Trạch 2 đã công bố thông tin, đính chính lại báo cáo tài chính quý IV/2022 với lợi nhuận trong quý tăng gấp 28 lần với số công bố trước đó - đạt 160 tỷ đồng.

Chính vì do Nhơn Trạch 2 không lập lại báo cáo tài chính quý nên dẫn đến phát sinh số liệu chênh lệch trước và sau kiểm toán của PV Power.

Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ, các công ty con sau kiểm toán và điều chỉnh hơp nhất thay đổi làm tăng 75 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế báo cáo hợp nhất sau kiểm toán so với trước đó.

Báo cáo tài chính sau kiểm toán 2022 của PV Power

Như vậy, tổng doanh thu năm 2022 của PV Power tăng 14% so với kết quả đạt được năm 2021, giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 11,2%. Công ty cho biết doanh thu và giá vốn năm 2022 đều tăng do sản lượng điện huy động tại các nhà máy điện tăng đáng kể.

Đồng thời trong năm 222 POW ghi nhận doanh thu từ chênh lệch tỷ giá của hợp đồng mua bán điện tại các nhà máy điện Vũng Áng 1, Nhơn Trạch 2 và Đakdrinh cho giai đoạn 2015-2019 với 1.131 tỷ đồng. Bên cạnh đó các nhà máy thủy điện Đakdrinh và Hủa Na trong năm qua gặp điều kiện thủy văn thuận lợi giúp sản lượng điện huy động nhiều giúp doanh thu tăng nhưng giá vốn chỉ tăng nhẹ vì các chi phí cố định chiếm tỷ trọng lớn trong giá vốn.

POW mới đây đã công bố kết quả kinh doanh tháng 2 với tổng sản lượng từ các nhà máy đạt khoảng 1,5 tỷ kWh, tăng 36% so với tháng trước. Doanh thu tháng 2 ước đạt 2.809 tỷ đồng, tăng 64% so với tháng trước và tăng 35% so với cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch chiều ngày 16/03, giá cổ phiếu POW giảm 2,22% (tương ứng giảm 300 đồng) so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 13.200 đồng/cổ phiếu.