Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (HNX: VSA) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, dự kiến tổ chức vào ngày 29/03 tại Hà Nội.

Đại lý Hàng hải Việt Nam (HNX: VSA) đặt mục tiêu lợi nhuận đi ngang so với năm 2022

Kế hoạch sản xuất và phân phối lợi nhuận 2023

Cụ thể, trong năm 2023, VSA đề ra kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu dự kiến đạt 1.300 tỷ đồng (giảm 20,7% so với thực hiện năm trước). Lợi nhuận trước và sau thuế gần như đi ngang so với thực hiện năm 2022, dự kiến đạt 54 tỷ và 43,2 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2023 thì sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của năm. Đối với cổ tức, trong trường hợp Công ty đạt lợi nhuận trước thuế bằng hoặc cao hơn kế hoạch đã đề ra thì mức cổ tức sẽ không thấp hơn cổ tức 2022 (20%).

Đại lý Hàng hải Việt Nam dự kiến trình lên ĐHĐCĐ về việc thoái toàn bộ vốn ở MSB và VLG

Ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua nghị quyết về chủ trương thoái toàn bộ cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) mà Công ty đang nắm giữ, vào đầu tháng 5/2022, Công ty đã tiến hành các bước chuẩn bị thoái vốn theo quy định như: tiến hành liên hệ với các đơn vị có chức năng thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính và lựa chọn đơn vị thẩm định giá phù hợp.

Tuy nhiên, vì lý do khách quan, trong năm tài chính 2022, Công ty chưa hoàn tất chủ trương thoái toàn bộ 100% vốn cổ phần MSB do diễn biến thị trường không thuận lợi, biến động bất thường chủ yếu theo xu hướng giảm dẫn đến giá cổ phiếu MSB giảm mạnh, thấp hơn nhiều so với mức giá thoái vốn theo phương án Công ty xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt là không thấp hơn 25.000 đồng/ cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Trong giai đoạn từ đầu tháng 5/2022 đến hết tháng 9/2022, giá cổ phiếu MSB giảm mạnh và liên tục. Giá đóng cửa MSB ngày 04/05/2022 là 22,800 đồng/cp, ngày 30/09/2022 là 16,550 đồng/cp, tỷ lệ sụt giảm là 28%.

- Đến tháng 10/2022, MSB thực hiện tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:30. Vào thời điểm đó, VSA đã nắm giữ gần 1,2 triệu cổ phiếu nên được nhận thêm 356.222 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu MSB sau khi VSA nhận phát hành thêm là hơn 1,5 triệu cổ phiếu. Thị giá cổ phiếu MSB điều chinh giảm tại ngày giao dịch không hưởng quyền (10/10/2022) chỉ còn 11.100 đồng. Số lượng cổ phiếu MSB nắm giữ thực tế đã nhiều hơn 356.222 cổ phiếu so với số lượng cổ phiếu được nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VSA chấp nhận cho Công ty thoái vốn là 1,2 triệu cổ phiếu.

Bên cạnh đó, VSA cũng trình cổ đông thông qua chủ trương thoái toàn bộ 50.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần VIMC Logistic (VLG) do VSA đang nắm giữ để tập trung nguồn lực tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/03, giá cổ phiếu VSA giảm 0,44% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 22.700 đồng/ cổ phiếu.