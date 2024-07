Lợi nhuận quý II/2024 "bốc hơi" 47%, Cao su Thống Nhất (TNC) nói gì?

Trong quý II/2024, Cao su Thống Nhất báo lãi trước thuế 11,4 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh nghiệp nói gì?

Trong quý II/2024, CTCP Cao su Thống Nhất (HoSE: TNC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 21 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp kỳ này tăng nhẹ lên 4,9 tỷ đồng do biên lợi nhuận gộp tăng 5% lên 23%.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, doanh thu bán mủ cao su quý này chỉ đạt 277 triệu đồng, trong khi quý II năm trước đạt 12,7 tỷ đồng. Doanh thu gia công mủ cao su ghi nhận 600,9 tỷ đồng trong khi không có doanh thu từ mủ SVR thu mua chế biến và doanh thu bán chuối xen canh. Đặc biệt, doanh thu bán chuối kỳ này gấp hơn 2 lần năm trước, đạt 20,1 tỷ đồng.

Quý II/2024, Cao su Thống Nhất lãi hoạt động tài chính 11,1 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ cổ tức, lợi nhuận được chia (9,2 tỷ đồng). Trong khi đó, doanh nghiệp không có lãi vay.

Chi phí bán hàng gấp gần 6 lần do với cùng kỳ năm trước, ghi nhận 3 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ không đáng kể còn hơn 2 tỷ đồng.

Kết quả, Cao su Thống Nhất báo lãi trước thuế 11,4 tỷ đồng, lãi sau thuế 10,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 47% và 45% so với cùng kỳ năm 2023.

Trích báo cáo tài chính quý II/2024 của Cao su Thống Nhất.

Về việc lợi nhuận lao dốc, Cao su Thống Nhất cho biết, nguyên nhân thứ nhất do sản lượng tiêu thụ mủ cao su giảm so với quý II/2023 là 393,8 tấn, tương ứng giá trị là gần 12,8 tỷ đồng.

Thứ hai, doanh thu tài chính giảm do khoản cổ tức từ CTCP dịch vụ Xuất nhập khẩu Nông Lâm sản và phân bón Bà Rịa trong quý II/2024 giảm so với cùng kỳ năm trước 3,1 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, thu nhập từ việc thanh lý cây cao su trong quý II/2024 cũng ghi nhận giảm so với cùng kỳ năm 2023 là 3 tỷ đồng. Do đó, mặc dù doanh thu bán chuối tăng so với quý II/2023 là 8,7 tỷ đồng nhưng lãi sau thuế vẫn "bốc hơi" 45%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Cao su Thống Nhất ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 60,5 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm; lãi trước thuế đạt 16,3 tỷ đồng, giảm 39% so với năm trước. Sau thuế, Cao su Thống Nhất lãi 15 tỷ đồng.

Cao su Thống Nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với mục tiêu doanh thu tối thiểu ở mức 165 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tối thiểu ở mức 33 tỷ đồng. Như vậy, Cao su Thống Nhất đã đạt 36% kế hoạch doanh thu và 45% kế hoạch lợi nhuận sau thuế sau 6 tháng đầu năm 2024.

Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Cao su Thống Nhất ở mức 361,4 tỷ đồng, giảm 1% so với đầu năm. Trong đó, trữ tiền ghi nhận 159 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Hàng tồn khi giảm 40% còn 25,6 tỷ đồng.

Hết quý II/2024, tổng nợ phải trả của Cao su Thống Nhất tăng 36% lên 46,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp không có dư nợ tài chính.