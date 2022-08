Lợi nhuận tăng trưởng bằng lần, triển vọng tươi sáng với cổ phiếu ngành cảng biển và vận chuyển

Bức tranh kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2022 của các công ty ngành cảng biển khá tươi sáng với doanh thu và lợi nhuận cùng tăng trưởng mạnh.

Lợi nhuận doanh nghiệp cảng biển tăng trưởng bằng lần

Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí Việt Nam ( (HoSE: PVT) cho biết, 6 tháng đầu năm, công ty đã gần cán đích về kế hoạch lợi nhuận của cả năm tuy trong quý II mức lợi nhuận còn báo giảm so với cùng kỳ.

Trong quý II/2022, PVTrans ghi nhận mức doanh thu thuần đạt hơn 2.265 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 265,5 tỷ đồng, giảm 16%; sự sụt giảm này được biết là do giảm doanh thu từ hoạt động tài chính và tăng chi phí lãi vay từ việc đầu tư tàu mới cuối năm 2021.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, PVTrans ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.287 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với nửa đầu năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 459,8 tỷ đồng. Tương ứng, công ty đã thực hiện được 66% kế hoạch doanh thu cả năm và gần kế hoạch về lợi nhuận đã gần hoàn thành, PVTrans đã đạt mốc 96%.

Trong khi đó, Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2022 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng bằng lần.

Xếp dỡ Hải An cho biết, công ty đầu tư thêm 2 tàu Haian East và Haian West vào tháng 4 và 5/2021, dẫn đến sản lượng quý II năm nay cao hơn cùng kỳ. Bên cạnh đó, giá cước vận tải nội địa, giá cho thuê tàu tăng mạnh cùng số tàu cho thuê kỳ này nhiều hơn, lợi nhuận ghi nhận từ các công ty liên kết cũng tăng mạnh.

Quý II, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 929 tỷ đồng và lợi nhuận 239 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,1 lần và 2,9 lần cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 440 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 3 lần cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Gemadept (HoSE: GMD) ghi nhận doanh thu thuần của GMD đạt 978 tỷ đồng, tăng 30%; lợi nhuận gộp đạt 436 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, công ty cũng có 6 tỷ đồng lợi nhuận khác (là mức cải thiện lớn so với khoản lỗ cùng kỳ tới 44 tỷ đồng). Kết quả, GMD có lãi trước thuế quý II/2022 đạt 370 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của GMD đạt 1.857 tỷ đồng, tăng 29%; lợi nhuận gộp đạt 788 tỷ đồng, tăng 36%. Lợi nhuận trong công ty liên doanh, liên kết là điểm sáng lớn khi đạt 225 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước, song hành với đó là khoản lợi nhuận khác đạt 17 tỷ đồng.

Kết quả, GMD báo lãi trước thuế 6 tháng đạt tới 720 tỷ đồng, tăng 85%; lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 653 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty CP Vận tải biển Việt Nam (VOSCO, HoSE: VOS ) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh quý II/2022 với doanh thu đạt 690 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ; lãi ròng gần 260 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VOSCO ghi nhận doanh thu đạt 1.092 tỷ đồng, tăng 88,5% so với cùng kỳ trong đó hoạt động vận tải đóng góp gần 98%. Lợi nhuận sau thuế thu về 315,6 tỷ đồng, tăng 41,7% so với cùng kỳ.

Triển vọng ngành cảng biển và vận chuyển trong nửa cuối năm 2022 và năm 2023

Theo ước tính của SSI Research, các công ty vận tải dầu khí có thể đạt tăng trưởng lợi nhuận khả quan (PVT, VOS). Tăng trưởng lợi nhuận các công ty vận tải container có thể chậm lại nhưng lợi nhuận duy trì mạnh mẽ đến năm 2023 nhờ các hợp đồng cho thuê tàu được gia hạn với giá cao hơn và thị trường nội địa duy trì ổn định (HAH). Về các công ty cảng, tăng trưởng lợi nhuận có thể ổn định đối với các cảng nước sâu (Gemalink, HICT) trong khi các cảng khác có thể đối mặt với áp lực giảm.

Cũng theo SSI Research, với ngành cảng: Lợi nhuận có thể đi ngang hoặc giảm nhẹ từ nửa đầu năm 2022. Tuy nhiên, tăng trưởng so với cùng kỳ có thể duy trì tích cực do mức so sánh thấp trong nửa cuối năm 2021. Do cạnh tranh gay gắt, một số công ty có thể chịu áp lực trong khi các cảng nước sâu tại Cái Mép và Hải Phòng (Gemalink, HICT) kỳ vọng sẽ đạt kết quả vượt trội. Năm 2023, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận có thể chậm lại do nhu cầu yếu.

Về Vận tải container, SSI dự báo, lợi nhuận của HAH sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong nửa cuối 2022 nhờ giá cước và giá thuê tàu vẫn cao, mặc dù tăng trưởng so với cùng kỳ có thể chậm lại do mức so sánh cao trong nửa cuối 2021. Năm 2023, việc mở rộng công suất và gia hạn hợp đồng thuê tàu với mức giá cao hơn có thể hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận của HAH, nhưng tăng trưởng có thể giảm tốc do nền so sánh cao hơn.

Đối với vận tải hàng lỏng, SSI Research cho rằng, tăng trưởng lợi nhuận trong ngành phụ thuộc vào loại hợp đồng mà mỗi công ty đang thực hiện. VOS là công ty có tăng trưởng lợi nhuận đáng kể nhờ hợp đồng ký theo giá giao ngay. Đối với PVT, do công ty thường ký hợp đồng cho thuê định hạn, tăng trưởng lợi nhuận có thể khiêm tốn trong nửa cuối 2022 và tăng sau các công ty ký hợp đồng giao ngay do thời gian cho thuê thường kéo dài 1 năm và giá thuê cần thời gian để điều chỉnh lên mức mới.

SSI Research cho rằng triển vọng lợi nhuận đối với các công ty vận chuyển hàng lỏng (cả giá giao ngay và hợp đồng định hạn) sẽ tiếp tục mạnh mẽ trong năm 2023 do nhận thấy căng thẳng địa chính trị và những xung đột liên quan sẽ kéo dài trong dài hạn.