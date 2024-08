Lý do cổ phiếu dệt may "dậy sóng" bất chấp VN-Index giảm 12 điểm

Phiên chiều ngày 8/8, dù VN-Index giảm gần 12 điểm về 1.203,89 điểm nhưng nhóm cổ phiếu dệt may trở thành điểm sáng khi loạt cổ phiếu như MSH, STK, TNG, ADS,.. tăng mạnh.

Giới tài chính cho rằng, đà tăng của nhóm cổ phiếu dệt may được xuất phát từ những bất ổn chính trị đang leo thang tại Bangladesh - đối thủ cạnh tranh lớn thứ 2 trong mảng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam (sau Trung Quốc).



Trước đó, ngày 5/8, theo Al Jazeera, Thủ tướng Sheikh Hasina đã từ chức và rời khỏi Bangladesh. Hàng nghìn người đã tràn vào dinh thự chính thức của bà Sheikh Hasina. Người biểu tình tràn ngập đường phố bất chấp lệnh giới nghiêm.

Các cuộc biểu tình bắt đầu vào tháng trước về hạn ngạch việc làm của chính phủ và kể từ đó đã lan rộng thành tình trạng bất ổn trên toàn quốc. Những người biểu tình hiện đang yêu cầu Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức.

Trước những bất ổn chính trị tại Bangladesh, cổ phiếu ngành dệt may đồng loạt dậy sóng. Phiên chiều ngày 8/8, sắc xanh bao trùm toàn ngành, trong đó, nổi bật là cổ phiếu MSH có lúc tím trần lên mức 47.500 đồng. Ngoài ra, một số cổ phiếu khác tăng mạnh như: ADS, STK, SGI, TNG,.. với mức tăng từ 2,5 - 5,5%

Nhóm cổ phiếu dệt may xanh ngát. Ảnh: Vietstock.

Theo thống kê kết quả kinh doanh của 10 doanh nghiệp dệt may niêm yết, trong quý II/2024 có 5 doanh nghiệp tăng trưởng, 3 doanh nghiệp giảm lãi và 2 doanh nghiệp báo lỗ. Dữ liệu cho thấy, tổng lợi nhuận trước thuế quý II/2024 của 10 doanh nghiệp dệt may đạt 583 tỷ đồng, tăng 78% so với bình quân cùng kỳ năm 2023 (327 tỷ đồng).

Dữ liệu thống kê cho thấy, hầu hết nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận tăng vọt là do ngành dệt may đã có dấu hiệu phục hồi; hiệu quả ngành may tương đối tốt do lượng đơn hàng nhiều. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những khó khăn như: đơn giá thấp, nhiều đơn hàng nhỏ lẻ, thời gian giao hàng gấp và yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng.



Theo chuyên gia phân tích của CTCP Chứng khoán VPS (VPS), thời điểm hiện tại, đa phần các doanh nghiệp dệt may đã đủ đơn hàng đến tháng 10 và đang đàm phán đơn hàng cho những giai đoạn tiếp theo. Đối với ngành sợi nửa đầu năm nay có nhiều khởi sắc so với cùng kỳ năm trước. Số lỗ đã giảm rất sâu khoảng 70 – 80%.

Chuyên gia phân tích của VPS đánh giá, hiện ngành dệt may đang được trợ lực bởi nhiều yếu tố trong nước cũng như quốc tế, kết hợp với những điều kiện thuận lợi hứa hẹn 2024 là một năm “sáng giá” của ngành dệt may nói chung.