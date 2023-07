Lý do khiến SSI Research nâng giá mục tiêu cổ phiếu GAS lên 106.000 đồng/cp

SSI Research vừa có bảng báo cáo phân tích và dự phóng kết quả kinh doanh của PV GAS. Theo đó, SSI duy trì khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu GAS và nâng giá mục tiêu 12 tháng lên 106.000 đồng/cổ phiếu (từ 103.000 đồng/cổ phiếu).

Lợi nhuận GAS nửa đầu năm 2023 ước giảm 30%

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (PV GAS, HoSE: GAS) ước tính trong 6 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 45,8 nghìn tỷ đồng và 6,04 nghìn tỷ đồng, tương ứng với mức giảm lần lượt là -16% và -30% svck do giá dầu giảm, trong khi sản lượng tiêu thụ vẫn duy trì ổn định.

Sản lượng tiêu thụ khí khô của PV GAS trong nửa đầu năm 2023 tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ (svck) đạt 3,99 triệu m3, vượt 3% so với kế hoạch nửa đầu năm 2023, do mức tiêu thụ của các nhà máy điện (chiếm 75% tổng sản lượng) tăng 2%. Ngược lại, sản lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp phân bón và khách hàng công nghiệp ước tính đã giảm 7% svck trong nửa đầu năm. Sản lượng tiêu thụ khí khô của công ty tính riêng trong QII/2023 ước tính tăng 3% svck và 11% so với quý trước.



Sản lượng tiêu thụ LPG ước tính tăng 4% svck đạt 1,06 triệu tấn trong nửa đầu năm 2023.

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm 2023 ước tính giảm xuống mức 16%, từ mức 20% trong nửa đầu năm 2022, nguyên nhân là do:

Giá dầu giảm ảnh hưởng đến giá bán khí khô cho các nhà máy điện và phân bón từ các bể Cửu Long và Nam Côn Sơn I&II vốn tính trực tiếp dựa vào giá dầu, trong khi giá nguyên liệu đầu vào của các bể Cửu Long và Nam Côn Sơn I&II (trừ mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh) tăng với tỷ lệ cố định.

Sản lượng từ bể Cửu Long, vốn có giá đầu vào thấp hơn và tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với các bể khác, giảm 18% svck xuống còn khoảng 400 triệu m3 do trữ lượng giảm dần và một số mỏ tạm dừng khai thác để bảo trì.

Tỷ trọng doanh thu từ các khách hàng công nghiệp có mức giá cao hơn (và tỷ suất lợi nhuận) giảm.

Dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ 1,3 tỷ USD của PV GAS và đối tác Hoa Kỳ được chấp thuận đầu tư

Trước đó, vào ngày 10/7, GAS tiếp nhận tàu LNG đầu tiên từ Indonesia với khối lượng 70 nghìn tấn, do Shell cung cấp để chạy thử nghiệm cho Kho cảng LNG Thị Vải. LNG từ kho cảng có thể được phân phối cho khách hàng qua hệ thống đường ống (LNG được tái hóa khí và bơm vào đường ống Thị Vải – Phú Mỹ để cung cấp cho các khách hàng gần khu công nghiệp Phú Mỹ 3, Cái Mép và khu vực lân cận) hoặc vận chuyển qua xe bồn tới các khách hàng ở xa hệ thống đường ống.

Công ty đã ký hợp đồng khung với nhiều nhà cung cấp LNG lớn đến từ Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và Châu Á. Kho cảng LNG Thị Vải dự kiến sẽ cung cấp lượng khí hàng năm là 1,4 tỷ m3 khi đạt công suất tối đa, tương đương khoảng 18% sản lượng khí khô tiêu thụ hàng năm hiện tại của GAS.

Theo ban lãnh đạo, dự án có thể mang lại khoảng 12-14 nghìn tỷ đồng doanh thu trong giai đoạn đầu và 35 nghìn tỷ đồng sau khi giai đoạn hai hoàn thành, giúp tăng gấp ba công suất của dự án lên 3 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, ban lãnh đạo không kỳ vọng mảng LNG sẽ có tác động đáng kể đến lợi nhuận của công ty trong ngắn hạn.

Ngày 11/7, tỉnh Bình Thuận đã trao quyết định chấp thuận đầu tư cho dự án kho cảng Sơn Mỹ LNG, trong đó GAS nắm giữ 61% cổ phần và AES của Mỹ nắm giữ 39% còn lại. Dự án có vốn đầu tư 1,3 tỷ USD, giai đoạn 1 có công suất là 3,6 triệu tấn/năm, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027-2028, cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy điện Sơn Mỹ 1 và 2. Công suất của kho cảng Sơn Mỹ có thể mở rộng lên khoảng 6 - 10 triệu tấn/năm trong các giai đoạn tiếp theo.

Trong khi đó, Chính phủ đang đẩy nhanh việc phê duyệt đại dự án Lô B, với việc chuyển quyền sở hữu Nhà máy điện Ô Môn III & IV từ EVN sang PVN theo cập nhật mới nhất. Nếu Lô B đạt được Quyết định đầu tư cuối cùng (FID) vào cuối năm 2023, dự án có thể tiến hành khai thác dòng khí đầu tiên vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Trong trường hợp Lô B bắt đầu vận hành vào cuối năm 2026 như dự kiến, các mỏ của Lô B dự kiến sẽ cung cấp lượng khí hàng năm là 5 tỷ m3, tương đương 65% sản lượng khí khô tiêu thụ của GAS cho năm 2022. Cùng với LNG Thị Vải và Sơn My, dự án sẽ bổ sung nguồn khí đầu vào cho GAS khi các mỏ hiện tại đang dần cạn kiệt, đặc biệt là các mỏ ở bể Cửu Long và bể Nam Côn Sơn, với tổng trữ lượng dự kiến sẽ giảm từ 4,44 tỷ m3 vào năm 2022 xuống 900 triệu m3 vào năm 2030.

GAS là cổ đông lớn sở hữu 51% cổ phần trong dự án đường ống vận chuyển có giá trị đầu tư 1,3 tỷ USD với chiều dài 295 km cho phần ngoài khơi và 102 km cho phần trên bờ.

Theo thông tin sơ bộ, giá cước vận chuyển của dự án có thể sẽ đạt khoảng 1,90 USD/MMBTU vào năm 2027, với mức dự phòng trượt giá hàng năm là 2% trong những năm tiếp theo. SSI Research ước tính dự án đường ống sẽ mang lại tổng doanh thu vận tải hơn 7 tỷ USD trong suốt vòng đời của dự án. Tuy nhiên, do dự án có thể bắt đầu từ cuối năm 2026, SSI Research ước tính tăng trưởng lợi nhuận hàng năm của GAS trong 3 năm tới chỉ ở mức tối thiểu khoảng 1%.

SSI Research ước tính lợi nhuận ròng năm 2023 của GAS là 12,3 nghìn tỷ đồng (-18% svck). Năm 2024 lợi nhuận sau thuế của công ty ước sẽ tăng nhẹ 2,6% svck đạt 12,6 nghìn tỷ đồng, nhờ sản lượng tiêu thụ phục hồi 4% khi nhu cầu của khách hàng công nghiệp phục hồi.

SSI duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu GAS và nâng giá mục tiêu 12 tháng lên 106.000 đồng/cổ phiếu (từ 103.000 đồng/cổ phiếu), dựa trên EPS năm 2024 (từ EPS 2023) và P/E mục tiêu 1 năm không đổi là 16,5x. Các rủi ro tăng/giảm chính đối với khuyến nghị của bao gồm: sản lượng tiêu thụ khí khô cao hơn/thấp hơn dự kiến; và giá nhiên liệu cao hơn/thấp hơn dự kiến.