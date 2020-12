Mặc Covid - 19, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Đà Nẵng vẫn tăng mạnh

Đó là thông tin rất đáng mừng cho TP.Đà Nẵng trước bức tranh kinh tế u ám do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong năm 2020.

Ngày 30/12, Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết, do làn sóng dịch Covid-19 lần hai đã tác động tiêu cực đến việc khôi phục việc làm và cải thiện thu nhập của người lao động Đà Nẵng sau thời gian giãn cách xã hội ở đợt một.

Theo kết quả khảo sát, gần 50% số doanh nghiệp đang hoạt động trên toàn thành phố, hệ lụy nghiêm trọng của dịch Covid-19 là hiện tượng cắt giảm lao động trên diện rộng.

Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp chung toàn thành phố năm 2020 ước tính 8,78%; tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi là 9,15%. Theo Cục trưởng Cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp năm 2020 được đánh giá là cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng Trần Văn Vũ nhận định, mặc dù nền kinh tế trên toàn thành phố sụt giảm nhưng vẫn có điểm sáng của một số ngành. Đơn cử như việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2020 của Đà Nẵng đạt kết quả ấn tượng.

Theo đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện năm 2020 ước tính đạt hơn 284 triệu USD, tăng 42,4% so với năm 2019; tập trung chủ yếu vào các Dự án lớn như: Dự án sản xuất linh kiện hàng không, Dự án Khu du lịch Xuân Thiều, tổ hợp khách sạn và du lịch P.A – Tower.

"Trong giai đoạn khó khăn hiện nay, đây được xem là thành quả to lớn của chính quyền thành phố trong thực hiện chính sách thu hút đầu tư, kiên định mục tiêu chú trọng chất lượng thay vì chạy theo số lượng", ông Vũ nói.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Đà Nẵng vẫn tăng mạnh. Ảnh: Hà Vũ Linh

Cục Thống kê Đà Nẵng còn thông tin, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 giảm 9,77% so với năm 2019. Trong mức sụt giảm chung của toàn nền kinh tế, khu vực dịch vụ giảm 8,21%, khu vực công nghiệp - xây dựng giảm 12,23%, riêng khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản là khu vực duy nhất tăng trưởng ở mức 2,4%.

Quy mô toàn nền kinh tế năm 2020 ước đạt 100.000 tỷ đồng, thu hẹp hơn 10.000 tỷ đồng so với năm 2019; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (tính đến ngày 20-12) ước đạt hơn 22.000 tỉ đồng, đạt 71,5% dự toán năm 2020 và bằng 82,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 27.000 tỉ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội năm 2020 ước đạt 34.800 tỷ đồng. Trong đó, vốn khu vực Nhà nước đạt 9.306 tỷ đồng (tăng 11%); khu vực ngoài Nhà nước đạt 18.605 tỷ đồng (giảm 28,1%); khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 6.888 tỷ đồng (tăng 37,7%). Tỷ lệ vốn đầu tư trên GRDP vẫn theo xu hướng thu hẹp, từ 35,7% năm 2019 xuống còn 34,8% năm 2020, thấp nhất trong cả giai đoạn 2016-2020.

Về thu hút đầu tư trong nước, năm 2020, thành phố đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 7 dự án đầu tư trong nước ngoài Khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn đầu tư là 16.663 tỷ đồng (gấp 1,9 lần về vốn so với năm 2019), cấp 15 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án trong nước trong các KCN, Khu Công nghệ cao với tổng vốn đầu tư 2.201 tỷ đồng (gấp 2,62 lần về vốn so với năm 2019).



Đứng trước bức tranh kinh tế u ám do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Cục Thống kê Đà Nẵng cũng đề ra một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong thời gian đến như: Triển khai có hiệu quả chính sách xúc tiến thương mại, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu; tập trung khôi phục hoạt động du lịch; tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư đáp ứng mục tiêu cơ cấu lại ngành công nghiệp; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thông thoáng, có tính cạnh tranh cao...